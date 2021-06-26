В Алтайском крае снова спешно разворачивают ковидные госпитали

1465 дополнительных коек для лечения COVID-19 открыто за прошедшую неделю в Алтайском крае, сообщает алтайский минздрав.

Решение об открытии новых мест для оказания медицинской помощи принимается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается, а ковидные места в больницах регионах заполнены на 82%.

24 июня был перепрофилирован под ковидный госпиталь основной корпус Новоалтайской городской больницы на 240 коек, который в том числе принимает жителей Барнаула с COVID-19. На сегодня мощность ковидного госпиталя в Новоалтайске составляет 420 коек.

Сегодня, 26 июня, ковидные госпитали развернут в Благовещенской центральной районной больнице (90 коек), вновь полностью перепрофилируют для лечения COVID-19 Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле (300 коек), дополнительные койки откроют в городской больнице № 2 Бийска (240 коек) и городской больнице № 3 Рубцовска (120 коек). Итого к концу этой недели в Алтайском крае будет 2897 коек.

Министерство здравоохранения края проработало со всеми медорганизациями региона план развертывания коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные.