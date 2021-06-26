26 июня 17°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В Алтайском крае снова спешно разворачивают ковидные госпитали

1465 дополнительных коек для лечения COVID-19 открыто за прошедшую неделю в Алтайском крае, сообщает алтайский минздрав.

Новоалтайская городская больница.
Новоалтайская городская больница.
Дмитрий Лямзин.

Решение об открытии новых мест для оказания медицинской помощи принимается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается, а ковидные места в больницах регионах заполнены на 82%.

24 июня был перепрофилирован под ковидный госпиталь основной корпус Новоалтайской городской больницы на 240 коек, который в том числе принимает жителей Барнаула с COVID-19. На сегодня мощность ковидного госпиталя в Новоалтайске составляет 420 коек.

Сегодня, 26 июня, ковидные госпитали развернут в Благовещенской центральной районной больнице (90 коек), вновь полностью перепрофилируют для лечения COVID-19 Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле (300 коек), дополнительные койки откроют в городской больнице № 2 Бийска (240 коек) и городской больнице № 3 Рубцовска (120 коек). Итого к концу этой недели в Алтайском крае будет 2897 коек.

Министерство здравоохранения края проработало со всеми медорганизациями региона план развертывания коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные.

«На пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5913 коек. Необходимая ревизия проведена, они находятся в суточной готовности», — говорит начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Жанна Вахлова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость