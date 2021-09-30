Коронавирус может запустить в организме развитие диабета

В пандемию коронавируса выросло число пациентов, у которых диагностировали диабет, пишет Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Специалисты европейских клиник полагают, что коронавирус мешает выработке инсулина. Около 15% пациентов, в анамнезе которых ковид в тяжелой форме, позже заболели диабетом.

Ученые разных стран по результатам восьми исследований уточнили, что уровень глюкозы в крови больных был выше референтных значений. Позже подобные наблюдения подтвердили еще более 350 медучреждений мира.

Эксперты сделали из этого вывод, что коронавирусная инфекция из-за гормонального сбоя поражает клетки поджелудочной железы. Эндокринологи уточняют, что количество пациентов с новым диагнозом «диабет» (первого или второго типа) увеличилось вдвое.

Коронавирус в срабатывает в качестве пускового механизма для человека, у которого есть предрасположенность к диабету.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны.