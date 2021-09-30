30 сентября 2°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Коронавирус может запустить в организме развитие диабета

В пандемию коронавируса выросло число пациентов, у которых диагностировали диабет, пишет Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Специалисты европейских клиник полагают, что коронавирус мешает выработке инсулина. Около 15% пациентов, в анамнезе которых ковид в тяжелой форме, позже заболели диабетом.

Ученые разных стран по результатам восьми исследований уточнили, что уровень глюкозы в крови больных был выше референтных значений. Позже подобные наблюдения подтвердили еще более 350 медучреждений мира.

Эксперты сделали из этого вывод, что коронавирусная инфекция из-за гормонального сбоя поражает клетки поджелудочной железы. Эндокринологи уточняют, что количество пациентов с новым диагнозом «диабет» (первого или второго типа) увеличилось вдвое.

Коронавирус в срабатывает в качестве пускового механизма для человека, у которого есть предрасположенность к диабету.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость