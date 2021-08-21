Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Общее число заболевших — более 67,8 тыс. человек, из них свыше 4,7 тыс. — это дети.
По состоянию на 21 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 2708 пациента. Среди них 797 — это тяжелобольные, 216 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
Статистика в городах и районах края на 21 августа:
- 75 человек — Барнаул
- 24 — Бийск
- 13 — Заринск
- 8 — Алейск
- По 7 заболевших — Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Локтевский район
- По 6 заболевших — Новоалтайск, Благовещенский, Калманский, Угловский районы
- По 5 заболевших Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский районы
- По 4 заболевших — Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Косихинский, Ребрихинский районы
- По 3 заболевших — Белокуриха, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Новичихинский, Табунский, Третьяковский, Хабарский район
- По 2 заболевших — Заринский, Каменский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Солтонский, Суетский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский районы
- Баевский, Бийский, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Михайловский, Панкрушихинский, по 1 заболевшему — Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы
Из общего числа заболевших 856 случаев — завозные, в том числе 244 — из-за рубежа; 42187 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.
В Алтайский край поступило 726 993 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.