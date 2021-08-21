Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, по сравнению с прошедшими сутками, не ослабевает. На сегодняшний день выявлено 270 случаев (сутки назад было 268 заболевших). При этом, количество выздоровевших растет. По последним данным, вылечились 153 пациента. Умерло 24 человека. Цифры статистики предоставил оперштаб .

Общее число заболевших — более 67,8 тыс. человек, из них свыше 4,7 тыс. — это дети.

По состоянию на 21 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 2708 пациента. Среди них 797 — это тяжелобольные, 216 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Медицина , реанимация. Врач. CC0

Статистика в городах и районах края на 21 августа:

75 человек — Барнаул

24 — Бийск

13 — Заринск

8 — Алейск

По 7 заболевших — Камень-на-Оби , Рубцовск , Славгород , Локтевский район

Рубцовск Славгород Локтевский район По 6 заболевших — Новоалтайск , Благовещенский , Калманский , Угловский районы

Благовещенский Калманский Угловский районы По 5 заболевших Кулундинский , Рубцовский , Солонешенский районы

Рубцовский Солонешенский районы По 4 заболевших — Алейский , Завьяловский , Змеиногорский , Косихинский , Ребрихинский районы

Завьяловский Змеиногорский Косихинский Ребрихинский районы По 3 заболевших — Белокуриха , Алтайский , Егорьевский , Залесовский , Новичихинский , Табунский , Третьяковский , Хабарский район

Алтайский Егорьевский Залесовский Новичихинский Табунский Третьяковский Хабарский район По 2 заболевших — Заринский , Каменский , Курьинский , Кытмановский , Мамонтовский , Немецкий национальный , Поспелихинский , Романовский , Советский , Солтонский , Суетский , Тогульский , Топчихинский , Тюменцевский районы

Каменский Курьинский Кытмановский Мамонтовский Немецкий национальный Поспелихинский Романовский Советский Солтонский Суетский Тогульский Топчихинский Тюменцевский районы Баевский , Бийский , Волчихинский , Ельцовский , Зональный , Михайловский , Панкрушихинский , по 1 заболевшему — Усть-Калманский , Усть-Пристанский , Целинный , Шелаболихинский районы

Из общего числа заболевших 856 случаев — завозные, в том числе 244 — из-за рубежа; 42187 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.

В Алтайский край поступило 726 993 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.