Коронавирус влияет на свертываемость крови и приводит к тромбам в сердце

Заведующий кардиоотделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции « Говорит Москва » рассказал об осложнении после коронавируса.

Иванов отметил, что COVID-19 влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.

По его словам, инфекция дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших выявляют миокардит — воспаление сердечной мышцы.

«В острой фазе коронавируса очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой в сосудах <…> Образуются тромбы. Это одно из осложнений коронавируса сегодня», — пояснил медик.

По его словам, инфаркт миокарда возникает даже на неизмененных сосудах. Кроме того, у некоторых инфицированных наблюдали слабость и тахикардию — учащенное сердцебиение.

Иванов рекомендует незамедлительно вызывать скорую помощь при болях в груди, если их не купирует нитроглицерин, а также при сбоях в работе сердца.

Ранее инфекционист Мария Мясникова дала простые советы россиянам при заражении коронавирусом.