В Алтайском крае постепенно снижается количество тяжелобольных коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 257 856 человек, в том числе 39 073 ребенка. Выздоровели 239 457 человека, умерли 9 865 человек.
По состоянию на 21 марта в ковидгоспиталях находятся 1372 человека с коронавирусной инфекцией и 121 пациент с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 297, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.
144 человека — бессимптомные вирусоносители. 57 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 107; Алейск — 4, Алейский район — 6; Алтайский район — 13; Бийск — 61; Бийский район — 5; Благовещенский район — 6; Бурлинский район — 6; Волчихинский район — 6, Егорьевский район — 13; Залесовский район — 1; Заринск — 2; Заринский район — 2; Змеиногорский район — 4; Зональный район — 3; Калманский район — 6; Камень-на-Оби — 6; Каменский район — 7; Ключевской район — 4; Косихинский район — 6, Красногорский район — 5; Краснощёковский район — 5; Крутихинский район — 2; Кулундинский район — 5; Курьинский район — 8; Кытмановский район — 2, Локтевский район — 5; Мамонтовский район — 3; Михайловский район — 4; Немецкий национальный район — 3; Новоалтайск — 7; Павловский район — 1; Панкрушихинский район — 4; Первомайский район — 8; Петропавловский район — 5; Поспелихинский район — 2; Ребрихинский район — 12; Родинский район — 9; Романовский район — 17; Рубцовск — 12; Рубцовский район — 6; Славгород — 6; Смоленский район — 3; Советский район — 10; Солонешенский район — 1; Солтонский район — 5; Табунский район — 8; Тальменский район — 1; Топчихинский район — 7, Троицкий район — 6; Угловский район — 4; Усть — Пристанский район — 5; Хабарский район — 2; Целинный район — 4; Чарышский район — 4; Шипуновский район — 13.