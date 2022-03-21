В Алтайском крае постепенно снижается количество тяжелобольных коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 21 марта, зарегистрировали 472 новых случаев заболевания коронавирусом и 10 смертей, сообщае т региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 257 856 человек, в том числе 39 073 ребенка. Выздоровели 239 457 человека, умерли 9 865 человек.

По состоянию на 21 марта в ковидгоспиталях находятся 1372 человека с коронавирусной инфекцией и 121 пациент с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 297, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.

144 человека — бессимптомные вирусоносители. 57 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи