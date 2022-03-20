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Здоровье

За сутки в Алтайском крае заболели ковидом 487 человек

По состоянию на 20 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1374 человека, сообщает оперштаб.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 487 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 98; Алейск — 7, Алейский район — 6; Алтайский район — 5; Баевский район — 6; Белокуриха — 5; Бийск — 23; Бийский район — 9; Благовещенский район — 9; Бурлинский район — 2; Быстроистокский район — 4, Волчихинский район — 5, Егорьевский район — 3; Ельцовский район — 6; Завьяловский район — 7; Залесовский район — 4; Заринск — 12; Заринский район — 3; ЗАТО Сибирский — 3; Змеиногорский район — 6; Зональный район — 4; Калманский район — 7; Камень-на-Оби — 19; Каменский район — 2; Ключевской район — 5; Косихинский район — 3, Красногорский район — 3; Краснощёковский район — 2; Крутихинский район — 4; Кулундинский район — 5; Курьинский район — 4; Кытмановский район — 2, Локтевский район — 6; Мамонтовский район — 2; Михайловский район — 7; Немецкий национальный район — 3; Новичихинский район — 2; Новоалтайск — 10; Павловский район — 8; Панкрушихинский район — 4; Первомайский район — 9; Петропавловский район — 6; Поспелихинский район — 5; Ребрихинский район — 6; Родинский район — 5; Романовский район — 2; Рубцовск — 19; Рубцовский район — 4; Славгород — 12; Смоленский район — 6; Советский район — 3; Солонешенский район — 2; Солтонский район — 4; Табунский район — 2; Тальменский район — 8; Тогульский район — 3; Топчихинский район — 7, Троицкий район — 10; Тюменцевский район — 7; Угловский район — 3; Усть — Калманский район — 6; Хабарский район — 8; Целинный район — 8; Чарышский район — 6; Шелаболихинский район — 3, Шипуновский район — 8.

Минздравом развернуто 1995 коек, к кислороду имеют подключение 1961, с ИВЛ -311. За минувшие сутки умерли 14 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 11, иные причины смерти — три человека.

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