Костомаров не готов к повторной ампутации части руки. Есть риск

Сейчас он находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. В случае ампутации руки есть риск остановки сердца. Пока что организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

Врачи отмечают сильную худобу Костомарова, он не может сам поднять руки и шевелиться.

Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

То, что ранее публиковали СМИ об улучшении здоровья олимпийского чемпиона, скорее всего, фейк из больницы.

Врачи приняли решение начать подготовку к новой операции, в ходе которой Роману ампутируют еще одну конечность, пишет starhit.ru. Речь идет об ампутации кисти, за которую врачи боролись всю прошлую неделю, но некроз тканей так и не удалось остановить.

Ранее продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова. По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается.

Что произошло

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.