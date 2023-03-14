14 марта
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Здоровье

Костомаров не готов к повторной ампутации части руки. Есть риск

Организм фигуриста Романа Костомарова не готов к новой ампутации части руки, пишут «Известия».

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Сейчас он находится на аппарате ИВЛ и не может дышать самостоятельно. В случае ампутации руки есть риск остановки сердца. Пока что организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

Врачи отмечают сильную худобу Костомарова, он не может сам поднять руки и шевелиться.

Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

То, что ранее публиковали СМИ об улучшении здоровья олимпийского чемпиона, скорее всего, фейк из больницы.

Врачи приняли решение начать подготовку к новой операции, в ходе которой Роману ампутируют еще одну конечность, пишет starhit.ru. Речь идет об ампутации кисти, за которую врачи боролись всю прошлую неделю, но некроз тканей так и не удалось остановить.

Ранее продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова. По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается.

Что произошло

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

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