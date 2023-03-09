Продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова

Продюсер шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Илья Авербух рассказал, как чувствует себя Роман Костомаров.

Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой

По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается, пишет РИА Новости.

Продюсер накануне поблагодарил жену Костомарова Оксану Домнину и его мать за заботы. И добавил, что на их плечи легло много испытаний.

Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Фигурист находится в сознании. Ему периодически вводят для обезболивания препарат для внутривенной анестезии. В скором времени с ним начнет работать психолог.

Что произошло

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, напоминает bfm.ru. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ледовое шоу

Болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стала причиной отмены ледового шоу Ильи Авербуха в Москве.

Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье»