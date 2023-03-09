Продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова

По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается, пишет РИА Новости.
Продюсер накануне поблагодарил жену Костомарова Оксану Домнину и его мать за заботы. И добавил, что на их плечи легло много испытаний.
Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Фигурист находится в сознании. Ему периодически вводят для обезболивания препарат для внутривенной анестезии. В скором времени с ним начнет работать психолог.
Что произошло
Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, напоминает bfm.ru. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
Ледовое шоу
Болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стала причиной отмены ледового шоу Ильи Авербуха в Москве.
Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье»