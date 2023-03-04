4 марта
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Здоровье

Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

Фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, пишет Prozvezd.info.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Однако пока при сниженном уровне сознания без массивной седации спортсмен беспокойно вскакивает с больничной койки, рассказал источник.

Костомаров сейчас в сознании. Ему периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол препарат для внутривенной анестезии, указывает «Мослента».

Состояние спортсмена стабильное. С ним постоянно находится его жена фигуристка Оксана Домнина. Ее переодели в форму медсестры — чтобы не привлекать к ней лишнего внимания.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, а впоследствии и кистей.

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