Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

Однако пока при сниженном уровне сознания без массивной седации спортсмен беспокойно вскакивает с больничной койки, рассказал источник.

Костомаров сейчас в сознании. Ему периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол препарат для внутривенной анестезии, указывает «Мослента».

Состояние спортсмена стабильное. С ним постоянно находится его жена фигуристка Оксана Домнина. Ее переодели в форму медсестры — чтобы не привлекать к ней лишнего внимания.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, а впоследствии и кистей.