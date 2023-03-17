Костомаров пришел в себя и нагрубил жене

Однако эмоциональное состояние пациента вызывает опасение у медиков, поэтому с ним начали работать психологи. Роман стал кричать на Оксану Домнину: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь».

Роману принесли в палату арбуз, напитки. Родные собираются его катать на каталке по отделению.

Скорее всего, его не будут переводить в общую палату, а сразу отправят в реабилитационный центр.

Несмотря на новости о позитивной динамике в лечении, ранее сообщалось, что хирурги ждут, чтобы Костомаров окреп — для проведения операции по ампутации и устранить остатки гангрены.

Ранее продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова. По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается.

Что произошло

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.