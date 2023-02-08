Костомарову исполнилось 46 лет. Жизнь и трагедия российского фигуриста

Первые шаги на льду
Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве. Его мама Валентина работала поваром, отец Сергей — электриком.
На коньки Роман встал достаточно поздно по спортивным меркам — в девять лет. Однако это не помешало ему выиграть юниорский чемпионат мира в 1996 году. А в следующем году он уже стал бронзовым призером чемпионата России среди взрослых.
Навка и Семенович
В 20 лет Костомаров встретил свою звездную партнершу — Татьяну Навку. Они взяли бронзу чемпионата России, 11-е место на чемпионате Европы и 12-е на чемпионате мира. Однако их тренер Наталья Линчук посчитала такой дуэт бесперспективным.
В 1999 и 2000 годах Костомаров выступал с Анной Семенович, которая впоследствии стала известной певицей. Они завоевали серебро чемпионата России и замкнули топ-10 на чемпионате Европы.
Однако, вопреки надеждам Линчук, глобального подъема в карьере Костомарова не произошло. Потому фигурист вернулся к Татьяне Навке, а их тренером стал Александр Жулин.
Достижения
Дуэт Костомарова и Навки набирал обороты постепенно — зато будущий успех был ошеломительным. В сезоне 2002−2003 годов они впервые стали чемпионами страны в танцах на льду.
На чемпионате Европы-2003 Татьяна и Роман впервые выиграли бронзовые медали. А на чемпионате мира того же года заняли четвертое место.
Пик дуэта Костомарова и Навки пришелся на 2004−2006 года. Фигуристы три раза выигрывали чемпионат Европы и финал Гран-при, стали двукратными чемпионами мира и олимпийскими чемпионами Игр-2006 в Турине. Специалисты и болельщики пришли в восторг от их произвольного танца под «Кармен» Бизе.
«Ледниковый период» в жизни Костомарова
После Игр в Турине Роман и Костомаров завершили спортивную карьеру. Фигурист на некоторое время уехал в США, где постоянно тренировался. После он снова вернулся в Россию и начал выступать в телевизионных ледовых шоу: «Ледниковом периоде», «Звезды на льду», «Лед и пламень», «Болеро» и «Маска».
Костомаров снимался и в фильмах. В 2008 году он сыграл в телесериале «Жаркий лед», а в 2010 году появился в фильмах «Близкий враг» и «На измене».
Болезнь
Здоровье бывшего олимпийского чемпиона ухудшилось в 2023 году. Спортсмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему стало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку» в реанимацию, где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы из-за гангрены. Сейчас врачи борются за здоровье его рук, сообщает ТАСС.
«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается», — сообщили врачи.
Спортсмен по прежнему находится в реанимации.
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