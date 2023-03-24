Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сделали еще одну операцию по ампутации пальцев на левой руке, сообщает « МК » со ссылкой на источник в больнице.

Недавно он перенес операции по ампутации обеих стоп ног, голеней и кисти правой руки, пришел в сознание.

Но кисть левой руки стала чернеть — гангрена продолжается. Источник издания пояснил, что продолжающийся в руке процесс гангрены происходит из-за того, что легкие не работают в полном объеме, не доставляется в сосуды кислород.

Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти.

Его моральное состояние — на грани. Костомаров в сознании, кормит его жена, но не через трубку в трахее.

Ранее врач прокомментировал состояние здоровья Костомарова.

Особое мнение

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал информацию СМИ, где сказано, что Костомаров испытывает полиорганную недостаточность.

Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы — они поражены, пояснил доктор. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано.

В истории болезней многих погибших можно встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у спортсмена.

Улучшение показателей — результат действия препаратов. Однако как поведут себя органы — пока неизвестно. Оснований для позитива пока нет, считает доктор.