Позитива нет: врач прокомментировал состояние здоровья Костомарова

Бывшему партнеру Татьяны Навки удалили трахеостому, спортсмен находится в сознании. Медики проверяют состояние Костомарова каждые шесть часов, также для спортсмена изменили схему лечения. Это дало положительный результат, писал StarHit.

Врачи наблюдают за рукой фигуриста, на которой ранее заметили следы сепсиса. Медики рассчитывают, что кровоснабжение восстановится, и очередное хирургическое вмешательство не потребуется.

Его жена Оксана постоянно рядом с ним, указывает Газета.Ru

Операции и лечение

Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки. У него очень сильный эмоциональный срыв. С ним работает психолог, писал «МК».

Особое мнение

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал информацию СМИ, где сказано, что Костомаров испытывает полиорганную недостаточность.

Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы — они поражены, пояснил доктор. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано.

В истории болезней многих погибших можно встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у спортсмена.

Улучшение показателей — результат действия препаратов. Однако как поведут себя органы — пока неизвестно. Оснований для позитива пока нет, считает доктор, пишет Sport24.

Ранее сообщалось, сто Костомаров пришел в себя и нагрубил жене. Роману принесли в палату арбуз, напитки. Родные собираются его катать на каталке по отделению. Скорее всего, его не будут переводить в общую палату, а сразу отправят в реабилитационный центр.

Также продюсер «Ледникового периода» рассказал о состоянии здоровья Костомарова. По словам Авербуха, состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается.

Что произошло

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке. Врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.