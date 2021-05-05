Костры горят высокие. Индия побила антирекорд по суточным смертям от коронавируса

Медики в Индии зарегистрировали 3780 летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции. Это самый высокий для этой страны суточный прирост числа смертей, сообщает RT . По данным Всемирной организации здравоохранения, есть признаки того, что взрывная волна пандемии в Индии распространяется на ее соседей, рассказывает Eadaily.com .

Умирают , не дождавшись помощи

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 226 188. За 24 часа (данные на 5 мая) выявлено 382 315 случаев заболевания, всего с начала эпидемии — 20 665 148.

Люди умирают, не дождавшись койки или из-за нехватки кислородных баллонов в госпиталях, — их тела сжигают и днем, и ночью прямо на улицах, указывает Gazeta.ru.

Индия. Погребальные костры. 2021 год. @ignesh_doss_official

Хуже всего в Нью-Дели

В Индии не хватает медпрепаратов, оборудования, мест в больницах и кислорода.

Накануне Высокий суд Аллахабада в Индии пришел к выводу: нехватка медицинского кислорода в больницах, приведшая к многочисленным смертям пациентов с коронавирусной инфекцией, — это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом, сообщает ТАСС.

22 апреля Высокий суд Дели призвал правительство страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».

В целом же ситуация настолько острая не везде. Хуже всего — в Нью-Дели, где в больницах не хватает коек с аппаратами ИВЛ.

Индия. @vignesh_doss_official

Более заразный штамм

Быстрый рост там начался в начале марта. Сейчас заражаются по 350−380 тыс. человек в день.

Связывают стремительное распространение инфекции как с распространением более заразного штамма (с двойной мутацией), так и с проведением массовых праздников — в частности, фестиваля «Праздник кувшина» с купанием огромного количества людей в реке Ганг.

Один из последних скандалов разразился в связи с религиозным собранием и шествием женщин в городе Сананд штата Гуджарат.

Массовое собрание состоялось после заявлений местного священника о том, что COVID-19 произошел из-за того, что «боги разгневаны». Люди вышли, надеясь остановить болезнь.

Видео инцидента вскоре стало вирусным, полиция начала расследование. Местные СМИ сообщают, что приняли меры в отношении организатора и 23 участников.

Наблюдатели предполагают, что взрывная волна пандемии в Индии распространяется на соседние страны. По данным ВОЗ, в Непале на прошлой неделе зарегистрирован рост числа случаев заболевания на 137% - до 31 088 человек. Аналогичная тенденция наблюдается и в Шри-Ланке.

В самой же Индии заразилось более 17 млн человек (а по другим данным — уже более 20 млн), но многие эксперты полагают, что реальное количество намного больше.