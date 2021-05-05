5 мая
Коронавирус
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Здоровье

Костры горят высокие. Индия побила антирекорд по суточным смертям от коронавируса

Медики в Индии зарегистрировали 3780 летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции. Это самый высокий для этой страны суточный прирост числа смертей, сообщает RT. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть признаки того, что взрывная волна пандемии в Индии распространяется на ее соседей, рассказывает Eadaily.com.

Индия. Погребальные костры. 2021 год.
Индия. Погребальные костры. 2021 год.
@ignesh_doss_official

Умирают, не дождавшись помощи

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 226 188. За 24 часа (данные на 5 мая) выявлено 382 315 случаев заболевания, всего с начала эпидемии — 20 665 148.

Люди умирают, не дождавшись койки или из-за нехватки кислородных баллонов в госпиталях, — их тела сжигают и днем, и ночью прямо на улицах, указывает Gazeta.ru.

Индия. Погребальные костры. 2021 год.
Индия. Погребальные костры. 2021 год.
@ignesh_doss_official

Хуже всего в Нью-Дели

В Индии не хватает медпрепаратов, оборудования, мест в больницах и кислорода.

Накануне Высокий суд Аллахабада в Индии пришел к выводу: нехватка медицинского кислорода в больницах, приведшая к многочисленным смертям пациентов с коронавирусной инфекцией, — это преступление местных властей, сравнимое с геноцидом, сообщает ТАСС.

22 апреля Высокий суд Дели призвал правительство страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».

В целом же ситуация настолько острая не везде. Хуже всего — в Нью-Дели, где в больницах не хватает коек с аппаратами ИВЛ.

Индия.
Индия.
@vignesh_doss_official

Более заразный штамм

Быстрый рост там начался в начале марта. Сейчас заражаются по 350−380 тыс. человек в день.

Связывают стремительное распространение инфекции как с распространением более заразного штамма (с двойной мутацией), так и с проведением массовых праздников — в частности, фестиваля «Праздник кувшина» с купанием огромного количества людей в реке Ганг.

Один из последних скандалов разразился в связи с религиозным собранием и шествием женщин в городе Сананд штата Гуджарат.

Массовое собрание состоялось после заявлений местного священника о том, что COVID-19 произошел из-за того, что «боги разгневаны». Люди вышли, надеясь остановить болезнь.

Видео инцидента вскоре стало вирусным, полиция начала расследование. Местные СМИ сообщают, что приняли меры в отношении организатора и 23 участников.

Наблюдатели предполагают, что взрывная волна пандемии в Индии распространяется на соседние страны. По данным ВОЗ, в Непале на прошлой неделе зарегистрирован рост числа случаев заболевания на 137% - до 31 088 человек. Аналогичная тенденция наблюдается и в Шри-Ланке.

В самой же Индии заразилось более 17 млн человек (а по другим данным — уже более 20 млн), но многие эксперты полагают, что реальное количество намного больше.

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