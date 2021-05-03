Эксперты назвали причины катастрофы с ковидом в Индии

Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные данные об опасности возникновения более опасной мутации.
О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало, пишет Reuters.
Также в в стране миллионы людей пренебрегали средствами защиты — не использовали маски и свободно посещали различные религиозные фестивали и политические мероприятия, отмечает издание.
По последним данным, в Индии число зараженных коронавирусом превысило 19,5 млн, умерли свыше 215 тыс. человек, пишет «Росбалт».
Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.
МЧС России доставило в страну крупную партию аппаратов ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.