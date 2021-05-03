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Здоровье

Эксперты назвали причины катастрофы с ковидом в Индии

Индия оказалась в сложной эпидемиологической ситуации из-за резкого роста заражений коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируют сотни тысяч новых случаев COVID-19.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные данные об опасности возникновения более опасной мутации.

О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало, пишет Reuters.

Также в в стране миллионы людей пренебрегали средствами защиты — не использовали маски и свободно посещали различные религиозные фестивали и политические мероприятия, отмечает издание.

По последним данным, в Индии число зараженных коронавирусом превысило 19,5 млн, умерли свыше 215 тыс. человек, пишет «Росбалт».

Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.

МЧС России доставило в страну крупную партию аппаратов ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

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