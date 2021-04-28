Россия поможет преодолеть катастрофическую ситуацию с ковидом в Индии

МЧС России доставит в страну крупную партию аппаратов ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.
Груз отправят в ближайшие дни.
«В целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», — говорится в сообщении МИД РФ.
Сводка
В Индии сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом. Каждый день подтверждается более 300 тыс. новых случаев заболевания, пишет News.ru.
28 апреля заразились 360 806 человек, 24 апреля вирус был обнаружен у 349 691 пациента, 25 апреля — у 352 991 человека, а 26 апреля заразились 323 023. <В Индии проживает 1 381 790 000 человек.>
Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.
Причиной резкого взлета заболеваемости считаются мутировавшие и, вероятно, более устойчивые перед вакцинами штаммы: «южноафриканский», «британский» и «бразильский» (последний — с двойной мутацией).