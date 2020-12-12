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Здоровье

Ковид не отступает: за сутки в Алтайском крае зафиксировано 224 случая заболевания коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 232 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 — 7, сообщает оперштаб.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

На 12 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2112 человек.

1251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 495, из них 142 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Заболевшие выявлены:

Барнаул — 64, Бийск — 22, Рубцовск — 12, Яровое — 8, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский районы — по 7 заболевших, Баевский, Змеиногорский районы — по 6 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Залесовский, Каменский, Кулундинский районы — по 5 заболевших, Волчихинский, Немецкий национальный районы — по 4 заболевших, Заринский, Первомайский, Родинский, Троицкий, Угловский районы — по 3 заболевших, Славгород, Заринск, Бурлинский, Ключевской, Топчихинский районы — по 2 заболевших, Благовещенский, Кытмановский, Михайловский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе (СФО) формируется новая мутация коронавируса.

Мутант

Попова предупредила, что в СФО есть определенные изменения коронавируса — там формируется новый вариант с определенными мутациями.

«Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — рассказала она.

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