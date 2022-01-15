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Здоровье

Ковид не сдается: на Алтае зафиксировано 310 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 310 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные) коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб 15 января.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Карта заболевания:

Барнаул — 103; Бийск — 21; Егорьевский район — 19; Троицкий район — 17; Камень на Оби, Первомайский район — по 15 заболевших, Смоленский район — 11, Баевский район — 9; Заринск; Третьяковский район — по 6, Алтайский; Немецкий национальный, Топчихинский; Тюменцевский районы — по 5, Косихинский; Михайловский; Усть-Пристаньский, Целинный районы — по 4, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Локтевский; Советский, Солтонский, Тальменский районы — по 3; Алейск, Новоалтайск; Рубцовск; Алейский, Зональный, Крутихинский; Кулундинский; Павловский; Угловский районы — по 2, Славгород; Благовещенский; Волчихинский, Завьяловский; Заринский; Калманский; Курьинский; Кытмановский; Панкрушихинский, Солонешенский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1.

По состоянию на 15 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1453 человека.

Количество тяжелобольных — 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ -170.

Умерли от коронавирусной инфвекции 25 человек.

Минздравом края развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ -356. Резервных коек —1123.

Ранее сообщалось о том, что в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона.

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