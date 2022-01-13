Вирус и психотравма. Главный неонатолог Алтайского края рассказал все о детском ковиде

В Алтайском крае сейчас нет ни одного дня, чтобы ребенок с ковидом не оказался на ИВЛ: тяжелых случаев становится все больше. Пока трех-пятилетки ревут от уколов в госпиталях, их родители тоже борются с ковидом — такое не редкость, рассказал заведующий отделением экспертизы по педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства, главный неонатолог Алтайского края Олег Зуйков. Как маленькие пациенты переносят ковид, каковы его последствия и почему нужна вакцинация — в материале altapress.ru.

«Омикрон» и его связи

— Почему дети начали болеть тяжело только сейчас , ведь пандемия длится уже два года?

— Для сравнения: с начала эпидемии переболели около 11 тысяч детей. Но в сентябре 2021 года начался всплеск, и за несколько месяцев, на конец декабря, мы имели уже 5,5 тысяч новых случаев заражения. Более того, больше стало случаев, когда заболевают дети возрастом до одного месяца.

Эпидемиологи связывают этот феномен с изменчивостью самого вируса: уханьский штамм сменился «дельтой», сейчас приходит «омикрон» — в России есть уже около 45 случаев заражения, до Алтайского края он пока не дошел. Я думаю, каникулы поспособствуют его распространению: люди уезжали в другие регионы и страны.

Как раз развитие «омикрона» в африканских странах показывает, что больше болеют дети.

Надо учитывать и социальную активность детей, у них больше контактов, чем у взрослых. И у них нет, так называемого ковидного паспорта, никто не проверяет, есть ли анализ ПЦР, в маске ли они, когда заходят в торговый центр.

При этом и контагиозность вируса становится больше: если при уханьском штамме один человек мог заразить до 10, у «омикрона» это 30−40 заразившихся от одного носителя.

Дети. Вирус. СС0.

— Надо ли надевать на ребенка маску?

— Мы живем в мире, где есть масса угроз, помимо коронавируса. Тот же грипп не стал безобидным и менее опасным. Соблюдение простых правил — социальная дистанция, маска и обработка рук — может спасти и детей, и взрослых от многих инфекций.

Иммунное дело

— Почему дети болеют реже , чем взрослые?

— По одной из версий, это связано с иммунной системой. Детский организм чаще встречается с разного рода инфекциями, довольно бурно вырабатывая иммунный ответ. У взрослого человека иммунитет уже ослаблен, и скорость этого ответа невысока, поскольку уменьшается количество рецепторов на иммунных клетках, которые взаимодействуют с вирусом.

Дети и другие инфекции переживают гораздо легче.

Дети. Вирус. СС0.

— Правда ли , что вирус может передаваться от матери ребенку еще до рождения?

— Это действительно так. По зарубежным данным, если женщина заражается вирусом в последнем триместре беременности, то в 8% случаев ребенок родится с коронавирусом.

Как правило, у них врожденная пневмония, они находятся на ИВЛ и получают заместительную терапию, поскольку для них нет противовирусных препаратов. Радует, что таких детей все же не очень много. За 2020 год было всего шесть человек, которые потребовали реанимационной помощи. Однако в 2021-ом их стало уже 50. Эта тенденция — почти десятикратное увеличение реанимационных пациентов — сохраняется и в более старших возрастах.

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Все начинается в животе

— Течение болезни отличается у детей и взрослых?

— Начало болезни у детей, как и у взрослых, может напоминать острое респираторное заболевание: заложенность носа, кашель, температура. Однако у детей ковид чаще начинается с нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта: боли, рвота, диарея. Так что его можно спутать с кишечными инфекциями. У взрослых такое бывает крайне редко, в основном первыми поражаются органы дыхания.

Кроме того, уже описаны случаи, когда вирус поражает центральную нервную систему ребенка: нарушения сознания, судороги. По клиническим проявлениям это похоже на менингоэнцефалит- инфекционное воспаление головного мозга.

Как и у взрослых, предсказать развитие болезни у детей тоже почти невозможно: может быть как ОРЗ, а может на аппарате ИВЛ. Однако тяжелые формы характерны для групп риска: детей с сопутствующими патологиями — онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Процент таких детей небольшой, в отличие от взрослых пациентов, которым возрастные заболевания добавляют тяжести к ковиду.

Ребенок ест кекс. СС0

— Почему инфекция , прежде всего , проникает в ЖКТ , а не в легкие?

— Это зависит от того, где находятся «ворота» вируса. Если взрослые чаще заражаются воздушно-капельным путем, то дети, грубо говоря, с предметов, через грязные руки. Вирус способен оседать на разных поверхностях, и если ребенок не приучен, например, мыть руки перед едой (а дети часто этим пренебрегают), то занесет его как раз прямо в ЖКТ.

— Что делать родителям , обнаружившим симптомы?

— Увы, инфекции действительно легко перепутать, специфических клинических проявлений у ковида нет. Надо понимать, что дети, как правило, заболевают в семейных очагах. Ребенок может быть переносчиком, но быстрее «слягут» взрослые. Так что если у старших коронавирус подтвержден, скорее всего, он есть и у ребенка, и надо сдавать тест.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Антибиотики и супербактерии

— Когда заразившимся детям требуется немедленная помощь?

— Чувство нехватки воздуха, снижение сатурации ниже 95%, температура выше 38 С, которая не спадает три дня даже с жаропонижающими, — это повод вызывать «скорую». Такому пациенту требуется стационарная помощь.

Еще раз хочу сказать, что ни в коем случае нельзя лечить детей на дому антибиотиками. Увы, некоторые доктора назначают такие препараты, которые ранее использовались только в стационарах. Если применять их в домашней обстановке со своей микрофлорой, это приведет к тому, что мы просто вырастим дома суперштамм бактерий, который не истребить ничем. Это очень опасно.

Скорая помощь. zdravalt.ru

Как устают отличники

— Проявляется ли у детей постковидный синдром? Какими могут быть осложнения?

— После любой инфекции есть осложнения. При гриппе, например, они проходят в течение двух недель. Постковидный синдром у детей доказан, и он может сохраняться до одного года: слабость, астения, нарушения памяти, одышка, тахикардия.

В Великобритании замечено снижение фертильности у девочек-подростков. Это значит, что они рискуют остаться бесплодными. Там ученые исследовали более 8 000 человек в течение полутора лет, данные открыты.

Это уж точно более реально, чем высказывания антипрививочников о том, что репродуктивная функция теряется после вакцины, они вообще ничем не подтверждены.

За два года пандемии мы наблюдаем у детей снижение памяти и способности концентрировать внимание после ковида, соответственно, снижение успеваемости в школе. При малейшей нагрузке они устают, то есть физически не готовы к умственной работе. Поскольку заболеваемость растет, мы прогнозируем, что больше будет становиться детей, которые не смогут справляться со школьной программой.

Тяжесть постковидного синдрома зависит от тяжести самого заболевания. У пациентов, которые испытали гипоксию и нуждались в замещении функций дыхания, последствия выражены ярче.

Регистрируются случаи повреждения мозга у новорожденных детей на магнитно-резонансной томографии. У них наблюдается вялость, они плохо усваивают питание. Это проходит в течение полугода.

Подростки. unsplash.com

— Для детей в Алтайском крае предусмотрена программа диспансеризации после ковида , как для взрослых?

— Программа сейчас разрабатывается, и совершенно очевидно, что это должно быть не просто наблюдение и посещение нескольких специалистов, а выработка стратегии реабилитации с пониманием тяжести заболевания и возможности отдаленных последствий.

Добровольный укол

— Как будет проходить в Алтайском крае вакцинация детей?

— В России выпущен препарат «Спутник М» для детей 12−17 лет. Мы поздно начинаем детскую вакцинацию: клинические проявления уже серьезные, и заболеваемость растет. Есть страны, где этим занялись раньше.

Например, на Кубе уже больше года есть две собственные вакцины для детей: одна от 2 до 12 лет, вторая для 12−17-летних. Население Кубы достаточно пожилое, вакцинация детей призвана обезопасить старшее поколение.

Канада, Австралия, США прививают с 12 лет. Однако вакцинация там не поголовная, а именно по эпидемиологическим показаниям: то есть дети с тяжелыми соматическими заболеваниями; из семей, где есть беременные женщины; из семей, куда женщина выписывается после роддома. Если вся семья здоровая и молодая, и все там привиты, то нет смысла прививать еще и ребенка.

У нас в стране, согласно инструкциям к препарату и клиническим рекомендациям Минздрава, могут привиться все дети, не только из групп риска. На это нужно будет добровольное согласие. До 15 лет за ребенка это делают родители, с 16-ти он может дать его сам.

Вакцинация будет проходить в детских поликлиниках, их оснастят холодильниками для хранения препарата. Пациентов также будут приглашать на определенное время, чтобы разделить потоки и не создавать очередей.

Подростки. unsplash.com

— Что представляет собой вакцина для детей?

— Сразу скажу, у нас в стране есть только одна «живая» вакцина — БЦЖ — против туберкулеза. Во всех остальных, включая «Спутник М», нет живого компонента.

Механизм ее таков: с капсулы вируса берут один белок — шип, которым он должен соединиться с иммунной клеткой. Шип «садят» на безобидный и легко протекающий аденовирус. Внутри организма аденовирус как бы знакомит иммунитет с этим белком: вот он, чужеродный объект. Так вырабатываются антитела. Если впоследствии коронавирус попадет в организм, то иммунная система будет знать, как на него реагировать, и защитит человека.

Аденовирус — это оптимальный «транспорт» для каких угодно агентов. На его основе делают все современные вакцины, в том числе сейчас по такой же формуле ученые разрабатывают прививку от ВИЧ-инфекции.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Родители против всех

— С какого возраста , на ваш взгляд , надо прививать ребенка?

— Сложно представить пятилетнего ребенка с большими социальными связями и контактами и, соответственно, возможностями заражения. Если, конечно, родители не водят его с собой в места массового скопления людей.

А вот дети 12−14 лет как раз начинают самостоятельно ходить в окружении друзей по кинотеатрам, кафе и торговым центрам. Это более подвижная и активная группа, которая как раз нуждается в вакцинации.

К тому же у детей до пяти лет и так достаточно насыщенная вакцинация по национальному календарю прививок. И заболеваемость в этой возрастной группе не так велика, как у подростков.

— Готовитесь к новой волне антипрививочников?

— Это явление всегда есть. Не было коронавируса — не хотели прививать от гриппа. Нет гриппа — значит, мы против прививок от столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита. Хотя если не прививать от того же полиомиелита, смертность в популяции может составить до 30%. Уже много лет в нашей стране этот показатель нулевой.

От многих болезней удалось избавиться с помощью вакцин. Например, о натуральной оспе мы знаем теперь только по учебникам. Сейчас девочек можно вакцинировать от вируса папилломы человека, что в разы снижает риск рака шейки матки. Правда, пока этой прививки нет в национальном календаре, она не бесплатна.

Вакцина от полиомиелита. medikom.ua.

Кто выживет

— Есть версия , что если мы откажемся от прививок , то все старые , давно забытые смертельные заболевания вернутся.

— Проблема не столько в том, что они вернутся. Десятилетиями эти болезни никто не наблюдал, оказание медицинской помощи изменилось, и у врачей нет определенной настороженности.

То есть если пациент придет к терапевту с клиническими проявлениями какой-то давно не встречавшейся инфекции, его могут начать лечить от чего-то другого, с чем эта клиника схожа. Диагностика затянется, а человек, между тем, будет активно заражать других. И для него самого будет велик риск неблагоприятного исхода.

Например, пациенту пропишут антибиотики и полоскание горла, как при бронхите, а он в итоге погибнет от банального коклюша, для которого давным-давно придумали профилактику.

Ну, и почему-то все забывают про грипп. Большинство спокойно реагируют на то, что надо от него прививаться. Вакцинация способствовала тому, что теперь, в связи с эпидподъемом гриппа, каждый год не закрывают целые отделения в больницах. А сто лет назад «испанка» за четыре года унесла более 80 млн человек.

Мы, конечно, можем отказаться от всех прививок и скатиться на целый век назад, посмотрим, скольким из нас удастся выжить. Думаю, немногим.

Вакцина. ССО.

Где мама?

— Как дети с ковидом чувствуют себя в госпитале? Ведь они оказываются вдали от родителей.

— У нас был случай, когда заразилась вся семья: папа, мама, бабушка, дедушка, один 13-лений ребенок и один 19 дней от роду. И все уехали в разные места. Бабушка и дедушка, которые были против вакцинации (поэтому вся семья и не привилась), скончались в 5-ой горбольнице Барнаула. Родители тоже в тяжелом состоянии были в стационаре довольно долго, так что встал вопрос, что некуда выписывать выздоровевших детей.

Для многих отсутствие родителей — большой травмирующий фактор. Некоторые дети никогда не оставались без мамы и папы, да еще и в стационаре, и для них это огромный стресс. Не зря же детей до пяти лет и даже старше госпитализируют с одним из родителей. Это не просто потому, что ребенку нужен какой-то уход, а чтобы снизить психотравмирующую составляющую.

Никакая медсестра, будь она самой доброй, не заменит маму и физически не сможет постоянно успокаивать только одного ребенка.

У маленького пациента может развиться невроз, и ладно, если он просто начет грызть ногти или волосы на палец накручивать, но доходит и до ночного энуреза на фоне стресса.

Даже если у него инфекция протекает легко, психоэмоциональная травма может быть тяжелой. Плюс ребенок еще и получает известие об утрате близких, ему нужно понять, почему бабушки или дедушки больше нет. Эта ситуация, по-моему, еще более опасна, чем сам коронавирус, поскольку имеет еще более отдаленные негативные последствия.