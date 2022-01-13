13 января -16°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Вирус и психотравма. Главный неонатолог Алтайского края рассказал все о детском ковиде

В Алтайском крае сейчас нет ни одного дня, чтобы ребенок с ковидом не оказался на ИВЛ: тяжелых случаев становится все больше. Пока трех-пятилетки ревут от уколов в госпиталях, их родители тоже борются с ковидом — такое не редкость, рассказал заведующий отделением экспертизы по педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства, главный неонатолог Алтайского края Олег Зуйков. Как маленькие пациенты переносят ковид, каковы его последствия и почему нужна вакцинация — в материале altapress.ru.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

«Омикрон» и его связи

— Почему дети начали болеть тяжело только сейчас, ведь пандемия длится уже два года?

— Для сравнения: с начала эпидемии переболели около 11 тысяч детей. Но в сентябре 2021 года начался всплеск, и за несколько месяцев, на конец декабря, мы имели уже 5,5 тысяч новых случаев заражения. Более того, больше стало случаев, когда заболевают дети возрастом до одного месяца.

Эпидемиологи связывают этот феномен с изменчивостью самого вируса: уханьский штамм сменился «дельтой», сейчас приходит «омикрон» — в России есть уже около 45 случаев заражения, до Алтайского края он пока не дошел. Я думаю, каникулы поспособствуют его распространению: люди уезжали в другие регионы и страны.

Как раз развитие «омикрона» в африканских странах показывает, что больше болеют дети.

Надо учитывать и социальную активность детей, у них больше контактов, чем у взрослых. И у них нет, так называемого ковидного паспорта, никто не проверяет, есть ли анализ ПЦР, в маске ли они, когда заходят в торговый центр.

При этом и контагиозность вируса становится больше: если при уханьском штамме один человек мог заразить до 10, у «омикрона» это 30−40 заразившихся от одного носителя.

Дети. Вирус.
Дети. Вирус.
СС0.

— Надо ли надевать на ребенка маску?

— Мы живем в мире, где есть масса угроз, помимо коронавируса. Тот же грипп не стал безобидным и менее опасным. Соблюдение простых правил — социальная дистанция, маска и обработка рук — может спасти и детей, и взрослых от многих инфекций.

Иммунное дело

— Почему дети болеют реже, чем взрослые?

— По одной из версий, это связано с иммунной системой. Детский организм чаще встречается с разного рода инфекциями, довольно бурно вырабатывая иммунный ответ. У взрослого человека иммунитет уже ослаблен, и скорость этого ответа невысока, поскольку уменьшается количество рецепторов на иммунных клетках, которые взаимодействуют с вирусом.

Дети и другие инфекции переживают гораздо легче.

Дети. Вирус.
Дети. Вирус.
СС0.

— Правда ли, что вирус может передаваться от матери ребенку еще до рождения?

— Это действительно так. По зарубежным данным, если женщина заражается вирусом в последнем триместре беременности, то в 8% случаев ребенок родится с коронавирусом.

Как правило, у них врожденная пневмония, они находятся на ИВЛ и получают заместительную терапию, поскольку для них нет противовирусных препаратов. Радует, что таких детей все же не очень много. За 2020 год было всего шесть человек, которые потребовали реанимационной помощи. Однако в 2021-ом их стало уже 50. Эта тенденция — почти десятикратное увеличение реанимационных пациентов — сохраняется и в более старших возрастах.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Все начинается в животе

— Течение болезни отличается у детей и взрослых?

— Начало болезни у детей, как и у взрослых, может напоминать острое респираторное заболевание: заложенность носа, кашель, температура. Однако у детей ковид чаще начинается с нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта: боли, рвота, диарея. Так что его можно спутать с кишечными инфекциями. У взрослых такое бывает крайне редко, в основном первыми поражаются органы дыхания.

Кроме того, уже описаны случаи, когда вирус поражает центральную нервную систему ребенка: нарушения сознания, судороги. По клиническим проявлениям это похоже на менингоэнцефалит- инфекционное воспаление головного мозга.

Как и у взрослых, предсказать развитие болезни у детей тоже почти невозможно: может быть как ОРЗ, а может на аппарате ИВЛ. Однако тяжелые формы характерны для групп риска: детей с сопутствующими патологиями — онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Процент таких детей небольшой, в отличие от взрослых пациентов, которым возрастные заболевания добавляют тяжести к ковиду.

Ребенок ест кекс.
Ребенок ест кекс.
СС0

— Почему инфекция, прежде всего, проникает в ЖКТ, а не в легкие?

— Это зависит от того, где находятся «ворота» вируса. Если взрослые чаще заражаются воздушно-капельным путем, то дети, грубо говоря, с предметов, через грязные руки. Вирус способен оседать на разных поверхностях, и если ребенок не приучен, например, мыть руки перед едой (а дети часто этим пренебрегают), то занесет его как раз прямо в ЖКТ.

— Что делать родителям, обнаружившим симптомы?

— Увы, инфекции действительно легко перепутать, специфических клинических проявлений у ковида нет. Надо понимать, что дети, как правило, заболевают в семейных очагах. Ребенок может быть переносчиком, но быстрее «слягут» взрослые. Так что если у старших коронавирус подтвержден, скорее всего, он есть и у ребенка, и надо сдавать тест.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Антибиотики и супербактерии

— Когда заразившимся детям требуется немедленная помощь?

— Чувство нехватки воздуха, снижение сатурации ниже 95%, температура выше 38 С, которая не спадает три дня даже с жаропонижающими, — это повод вызывать «скорую». Такому пациенту требуется стационарная помощь.

Еще раз хочу сказать, что ни в коем случае нельзя лечить детей на дому антибиотиками. Увы, некоторые доктора назначают такие препараты, которые ранее использовались только в стационарах. Если применять их в домашней обстановке со своей микрофлорой, это приведет к тому, что мы просто вырастим дома суперштамм бактерий, который не истребить ничем. Это очень опасно.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Как устают отличники

— Проявляется ли у детей постковидный синдром? Какими могут быть осложнения?

— После любой инфекции есть осложнения. При гриппе, например, они проходят в течение двух недель. Постковидный синдром у детей доказан, и он может сохраняться до одного года: слабость, астения, нарушения памяти, одышка, тахикардия.

В Великобритании замечено снижение фертильности у девочек-подростков. Это значит, что они рискуют остаться бесплодными. Там ученые исследовали более 8 000 человек в течение полутора лет, данные открыты.

Густая кровь. Алтайский профессор медицины рассказал, почему при ковиде развивается тромбоз и как сделать вены здоровыми
Здоровье

Это уж точно более реально, чем высказывания антипрививочников о том, что репродуктивная функция теряется после вакцины, они вообще ничем не подтверждены.

За два года пандемии мы наблюдаем у детей снижение памяти и способности концентрировать внимание после ковида, соответственно, снижение успеваемости в школе. При малейшей нагрузке они устают, то есть физически не готовы к умственной работе. Поскольку заболеваемость растет, мы прогнозируем, что больше будет становиться детей, которые не смогут справляться со школьной программой.

Тяжесть постковидного синдрома зависит от тяжести самого заболевания. У пациентов, которые испытали гипоксию и нуждались в замещении функций дыхания, последствия выражены ярче.

Регистрируются случаи повреждения мозга у новорожденных детей на магнитно-резонансной томографии. У них наблюдается вялость, они плохо усваивают питание. Это проходит в течение полугода.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

— Для детей в Алтайском крае предусмотрена программа диспансеризации после ковида, как для взрослых?

— Программа сейчас разрабатывается, и совершенно очевидно, что это должно быть не просто наблюдение и посещение нескольких специалистов, а выработка стратегии реабилитации с пониманием тяжести заболевания и возможности отдаленных последствий.

Добровольный укол

— Как будет проходить в Алтайском крае вакцинация детей?

— В России выпущен препарат «Спутник М» для детей 12−17 лет. Мы поздно начинаем детскую вакцинацию: клинические проявления уже серьезные, и заболеваемость растет. Есть страны, где этим занялись раньше.

Прекратить безалаберность! О чем говорили врачи и ученые на встрече с губернатором Алтайского края в разгар эпидемии ковида
Здоровье

Например, на Кубе уже больше года есть две собственные вакцины для детей: одна от 2 до 12 лет, вторая для 12−17-летних. Население Кубы достаточно пожилое, вакцинация детей призвана обезопасить старшее поколение.

Канада, Австралия, США прививают с 12 лет. Однако вакцинация там не поголовная, а именно по эпидемиологическим показаниям: то есть дети с тяжелыми соматическими заболеваниями; из семей, где есть беременные женщины; из семей, куда женщина выписывается после роддома. Если вся семья здоровая и молодая, и все там привиты, то нет смысла прививать еще и ребенка.

У нас в стране, согласно инструкциям к препарату и клиническим рекомендациям Минздрава, могут привиться все дети, не только из групп риска. На это нужно будет добровольное согласие. До 15 лет за ребенка это делают родители, с 16-ти он может дать его сам.

Вакцинация будет проходить в детских поликлиниках, их оснастят холодильниками для хранения препарата. Пациентов также будут приглашать на определенное время, чтобы разделить потоки и не создавать очередей.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

— Что представляет собой вакцина для детей?

— Сразу скажу, у нас в стране есть только одна «живая» вакцина — БЦЖ — против туберкулеза. Во всех остальных, включая «Спутник М», нет живого компонента.

Механизм ее таков: с капсулы вируса берут один белок — шип, которым он должен соединиться с иммунной клеткой. Шип «садят» на безобидный и легко протекающий аденовирус. Внутри организма аденовирус как бы знакомит иммунитет с этим белком: вот он, чужеродный объект. Так вырабатываются антитела. Если впоследствии коронавирус попадет в организм, то иммунная система будет знать, как на него реагировать, и защитит человека.

Аденовирус — это оптимальный «транспорт» для каких угодно агентов. На его основе делают все современные вакцины, в том числе сейчас по такой же формуле ученые разрабатывают прививку от ВИЧ-инфекции.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Родители против всех

— С какого возраста, на ваш взгляд, надо прививать ребенка?

— Сложно представить пятилетнего ребенка с большими социальными связями и контактами и, соответственно, возможностями заражения. Если, конечно, родители не водят его с собой в места массового скопления людей.

А вот дети 12−14 лет как раз начинают самостоятельно ходить в окружении друзей по кинотеатрам, кафе и торговым центрам. Это более подвижная и активная группа, которая как раз нуждается в вакцинации.

К тому же у детей до пяти лет и так достаточно насыщенная вакцинация по национальному календарю прививок. И заболеваемость в этой возрастной группе не так велика, как у подростков.

— Готовитесь к новой волне антипрививочников?

— Это явление всегда есть. Не было коронавируса — не хотели прививать от гриппа. Нет гриппа — значит, мы против прививок от столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита. Хотя если не прививать от того же полиомиелита, смертность в популяции может составить до 30%. Уже много лет в нашей стране этот показатель нулевой.

От многих болезней удалось избавиться с помощью вакцин. Например, о натуральной оспе мы знаем теперь только по учебникам. Сейчас девочек можно вакцинировать от вируса папилломы человека, что в разы снижает риск рака шейки матки. Правда, пока этой прививки нет в национальном календаре, она не бесплатна.

Вакцина от полиомиелита.
Вакцина от полиомиелита.
medikom.ua.

Кто выживет

— Есть версия, что если мы откажемся от прививок, то все старые, давно забытые смертельные заболевания вернутся.

— Проблема не столько в том, что они вернутся. Десятилетиями эти болезни никто не наблюдал, оказание медицинской помощи изменилось, и у врачей нет определенной настороженности.

То есть если пациент придет к терапевту с клиническими проявлениями какой-то давно не встречавшейся инфекции, его могут начать лечить от чего-то другого, с чем эта клиника схожа. Диагностика затянется, а человек, между тем, будет активно заражать других. И для него самого будет велик риск неблагоприятного исхода.

Например, пациенту пропишут антибиотики и полоскание горла, как при бронхите, а он в итоге погибнет от банального коклюша, для которого давным-давно придумали профилактику.

Ну, и почему-то все забывают про грипп. Большинство спокойно реагируют на то, что надо от него прививаться. Вакцинация способствовала тому, что теперь, в связи с эпидподъемом гриппа, каждый год не закрывают целые отделения в больницах. А сто лет назад «испанка» за четыре года унесла более 80 млн человек.

Мы, конечно, можем отказаться от всех прививок и скатиться на целый век назад, посмотрим, скольким из нас удастся выжить. Думаю, немногим.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Где мама?

— Как дети с ковидом чувствуют себя в госпитале? Ведь они оказываются вдали от родителей.

— У нас был случай, когда заразилась вся семья: папа, мама, бабушка, дедушка, один 13-лений ребенок и один 19 дней от роду. И все уехали в разные места. Бабушка и дедушка, которые были против вакцинации (поэтому вся семья и не привилась), скончались в 5-ой горбольнице Барнаула. Родители тоже в тяжелом состоянии были в стационаре довольно долго, так что встал вопрос, что некуда выписывать выздоровевших детей.

Из кубышки в кубышку. Эксперт рассказал, почему Алтайскому краю не хватает денег на борьбу с коронавирусом и как это исправить
Экономика

Для многих отсутствие родителей — большой травмирующий фактор. Некоторые дети никогда не оставались без мамы и папы, да еще и в стационаре, и для них это огромный стресс. Не зря же детей до пяти лет и даже старше госпитализируют с одним из родителей. Это не просто потому, что ребенку нужен какой-то уход, а чтобы снизить психотравмирующую составляющую.

Никакая медсестра, будь она самой доброй, не заменит маму и физически не сможет постоянно успокаивать только одного ребенка.

У маленького пациента может развиться невроз, и ладно, если он просто начет грызть ногти или волосы на палец накручивать, но доходит и до ночного энуреза на фоне стресса.

Даже если у него инфекция протекает легко, психоэмоциональная травма может быть тяжелой. Плюс ребенок еще и получает известие об утрате близких, ему нужно понять, почему бабушки или дедушки больше нет. Эта ситуация, по-моему, еще более опасна, чем сам коронавирус, поскольку имеет еще более отдаленные негативные последствия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость