«У меня ничего не выросло»: главврач крупной алтайской больницы резко высказался о вакцинации

Новоалтайская городская больница, где был развернут крупнейший в крае коронавирусный госпиталь, переходит на плановый режим работы, однако весь персонал и оборудование готовы к новой волне уже этой осенью. Главврач Константин Федорюк, переболевший ковидом, носит на груди специальный значок о прививке и считает смертниками всех, кто отказывается от вакцинации.

На встрече с журналистами он отметил, что у него есть чувство некоторого облегчения от того, что количество ковидных пациентов снизилось до такой степени, что можно открыть плановую помощь.

«Но чувства победы нет, — отрезал Федорюк. — Ничего еще не закончилось». По его мнению, прививочная кампания тормозится «антипрививочниками», а это значит, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а большое количество тяжелых пациентов и, соответственно, смертей.

Победа над пандемией (это касается не только ковида) находится в прямой зависимости от процента привитого населения. По словам Константина Федорюка, на сегодняшний день в Новоалтайске вакцину поставили чуть больше 4,5 тыс. человек. «Для наших 74,5 тыс. населения это ни о чем», — говорит врач.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Все слухи о том, что вакциной чипируют население, а оно потом мутирует, Федорюк называет глупостями и не понимает, почему люди в это верят. По его мнению «Спутник V» — наилучшая вакцина из всех представленных.

«Ею привиты я, моя супруга, наши родители. Как видите, я не стал марсианином, и ничего нигде у меня не выросло», — заявил врач.

Многие отказываются от вакцинации, потому что недавно переболели и ждут полгода, чтобы поставить прививку. Федорюк считает, что это в корне неверно, повторные заражения показывают, что «ничего ждать не надо, а то дождетесь».

«Один мой коллега переболел в легкой форме, вроде ничего страшного, но вскоре заразился снова, и у него КТ-2 — тяжелая пневмония, он на кислороде, — привел пример врач. — И это вроде бы на фоне еще не закончившихся антител. То есть можно ждать прививки шесть месяцев, а заболеть через пять или даже через два».

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Особую опасность при заражении ковидом может представлять плановая хирургическая помощь. Инфицированные нелегко переживают любые вмешательства в организм.

«Вот, например, у вас случился аппендицит. Не вырезали вам еще? Ну, так вот. Вы попадаете в больницу, а туда привезли еще кучку таких же непривитых героев, и у кого-то уже ковид, — прогнозирует врач. — Как показывает практика, операции на фоне инфекции приводят к молниеносной прогрессии пневмонии. Пациенты в катастрофическом проценте погибают после оперативного лечения. Те больные, которым требовалась операция по каким-либо осложнениям ковида, умерли почти все».

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

Врач подчеркнул, что вакцина не избавит от заражения, но болезнь в любом случае будет протекать куда легче. Федорюк прокомментировал некоторые скандалы из-за того, что в больницы и санатории не принимают без отметки о вакцинации. Противники прививок считают, что такое принуждение противоречит правам человека.

«Люди, опомнитесь! — сказал главврач. — Вас не принуждают, вас спасают! Вакцина — это апгрейд иммунной системы, которая будет на два шага впереди болезни».

Новоалтайскую больницу буквально залили дезинфекторами, тщательно вымыли и полностью подготовили к приему нековидных больных, но новый эпидемический сезон все же готовы встретить во всеоружии.