Крупнейший ковидный госпиталь закрывают в Алтайском крае, но не факт, что надолго. Фоторепортаж altapress.ru

Ковидный госпиталь в Новоалтайской городской больнице закрывается. Уже с понедельника, 7 июня, здесь будут принимать плановых пациентов. Сейчас помещения отмывают и ремонтируют.

С майских праздников 2020 года в Новоалтайске развернули госпиталь на базе роддома. Затем, в сентябре, когда в Барнауле уже стало не хватать мест для тяжелых больных, открыли дополнительное отделение в семиэтажном хирургическом корпусе. Максимальное количество пациентов достигало 478.

Главврач больницы Константин Федорюк вспоминает, что ежедневно в очереди в приемный покой стояла вереница «скорых». Шестикоечную реанимацию расширили до 12 коек, а потом и до 23.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Кислород подвели почти во все палаты, включая даже приемный покой, поскольку пациентам со «скорой помощи» он требовался немедленно.

В течение этой недели в здании проводили тщательную санитарную обработку и отремонтировали помещения. В «расконсервировании» госпиталя занят весь персонал больницы, а также вся хозяйственная служба больницы.

Койки, свезенные в госпиталь, отправляют на свои места, готовят к работе с нековидными больными медицинское оборудование.

По словам главврача, за время пока разворачивали госпиталь, в больницу поступило 13 аппаратов ИВЛ, мониторы, рентгенологическое оборудование, аппараты УЗИ, кислородные концентраторы и прочее. Все это теперь будут использовать в реанимационном отделении, а при необходимости перебрасывать в другие медицинские учреждения края.

В больнице убрали перегородки между отделениями и отдельными помещениями, которые были нужны для разделения потоков во время борьбы с ковидом. Однако Константин Федорюк не испытывает особого оптимизма.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

«Мы убрали только то, что мешает нам работать прямо сейчас, но часть перегородок все же осталась. Они могут нам понадобиться осенью, — говорит он. — Мы не просто думаем, будет ли новая волна или нет, мы стопроцентно готовимся к ней: и в штатном расписании, и в коечном фонде, и в лекарственном обеспечении, и в медицинском оборудовании. Мы должны быть готовы максимально быстро снова начать принимать ковидных пациентов».

Как рассказали в минздраве Алтайского края, через неделю постепенно переводить на плановый режим будут и главный ковидный госпиталь в горбольнице № 5 Барнаула.