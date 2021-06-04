Крупнейший ковидный госпиталь закрывают в Алтайском крае, но не факт, что надолго. Фоторепортаж altapress.ru

С майских праздников 2020 года в Новоалтайске развернули госпиталь на базе роддома. Затем, в сентябре, когда в Барнауле уже стало не хватать мест для тяжелых больных, открыли дополнительное отделение в семиэтажном хирургическом корпусе. Максимальное количество пациентов достигало 478.
Главврач больницы Константин Федорюк вспоминает, что ежедневно в очереди в приемный покой стояла вереница «скорых». Шестикоечную реанимацию расширили до 12 коек, а потом и до 23.
Кислород подвели почти во все палаты, включая даже приемный покой, поскольку пациентам со «скорой помощи» он требовался немедленно.
В течение этой недели в здании проводили тщательную санитарную обработку и отремонтировали помещения. В «расконсервировании» госпиталя занят весь персонал больницы, а также вся хозяйственная служба больницы.
Койки, свезенные в госпиталь, отправляют на свои места, готовят к работе с нековидными больными медицинское оборудование.
По словам главврача, за время пока разворачивали госпиталь, в больницу поступило 13 аппаратов ИВЛ, мониторы, рентгенологическое оборудование, аппараты УЗИ, кислородные концентраторы и прочее. Все это теперь будут использовать в реанимационном отделении, а при необходимости перебрасывать в другие медицинские учреждения края.
В больнице убрали перегородки между отделениями и отдельными помещениями, которые были нужны для разделения потоков во время борьбы с ковидом. Однако Константин Федорюк не испытывает особого оптимизма.
«Мы убрали только то, что мешает нам работать прямо сейчас, но часть перегородок все же осталась. Они могут нам понадобиться осенью, — говорит он. — Мы не просто думаем, будет ли новая волна или нет, мы стопроцентно готовимся к ней: и в штатном расписании, и в коечном фонде, и в лекарственном обеспечении, и в медицинском оборудовании. Мы должны быть готовы максимально быстро снова начать принимать ковидных пациентов».
Как рассказали в минздраве Алтайского края, через неделю постепенно переводить на плановый режим будут и главный ковидный госпиталь в горбольнице № 5 Барнаула.