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Здоровье

Болеют не только взрослые. Почему COVID-19 широко распространился среди детей и чем он опасен

Коронавирус наиболее широко распространился среди детей, заявила Татьяна Руженцова — замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского. Почему детский ковид участился и каким опасным симптомом он проявляется — в материале altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Почему коронавирус широко распространился среди детей?

Дети часто болеют COVID-19 потому, что иммунитет к инфекции у них крайне низкий, заявила Руженцова.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение (ковида. — Прим. ред.), и наиболее тяжелое течение», — сказала она.

2
Какой опасный симптом COVID-19 проявляется у детей?

У детей коронавирус может проявляться по-разному. Ранее стало известно, что, кроме респираторных симптомов, возможны так называемые «ковидные пальцы». Это, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Росспотребнадзора Александр Горелов, — осложнение, напоминающее обморожение.

Руки.
Руки.
Открытые источники в Интернете

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной систем <…> Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал он.

3
А детей будут вакцинировать от коронавируса?

Да. Недавно в гражданский оборот поступила вакцина «Спутник М» для подростков 12−17 лет. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Ставить новую прививку будут добровольно.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

«Вакцинация детей и подростков должна быть безусловно добровольной. Недопустимы ситуации, когда де-юре вакцинация добровольная, а по факту дети не смогут без прививки посещать школу», — заявил, в частности, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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