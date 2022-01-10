Болеют не только взрослые. Почему COVID-19 широко распространился среди детей и чем он опасен

Дети часто болеют COVID-19 потому, что иммунитет к инфекции у них крайне низкий, заявила Руженцова.
«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение (ковида. — Прим. ред.), и наиболее тяжелое течение», — сказала она.
У детей коронавирус может проявляться по-разному. Ранее стало известно, что, кроме респираторных симптомов, возможны так называемые «ковидные пальцы». Это, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Росспотребнадзора Александр Горелов, — осложнение, напоминающее обморожение.
«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной систем <…> Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал он.
Да. Недавно в гражданский оборот поступила вакцина «Спутник М» для подростков 12−17 лет. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Ставить новую прививку будут добровольно.
«Вакцинация детей и подростков должна быть безусловно добровольной. Недопустимы ситуации, когда де-юре вакцинация добровольная, а по факту дети не смогут без прививки посещать школу», — заявил, в частности, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.