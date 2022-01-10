Болеют не только взрослые. Почему COVID-19 широко распространился среди детей и чем он опасен

1

Почему коронавирус широко распространился среди детей?

Дети часто болеют COVID-19 потому, что иммунитет к инфекции у них крайне низкий, заявила Руженцова.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение (ковида. — Прим. ред.), и наиболее тяжелое течение», — сказала она.