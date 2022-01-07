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Здоровье

Омикрон-штамм впервые выявили у жителей Сибири

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в Иркутской области у двух детей из разных семей, сообщает «Тайга.инфо».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Болезнь протекает в легкой форме.

«Контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса». — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Анна Данилова напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, несмотря на «легкое течение болезни» у заразившихся «Омикроном».

Ранее сообщалось, что «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.

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