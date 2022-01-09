В Алтайском крае постепенно снижается заболеваемость COVID-19

По данным на 9 января, в Алтайском крае зарегистрировано 283 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее их было 286. Выздоровело 333 человека.

В Барнауле за сутки заболели 87 человек, в Бийске — 33, в Рубцовске — 19, в Заринске — 12, в Камне-на-Оби — 11 человек.

По девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Бийском и Троицком районах, по восемь случаев — в Славгороде и Первомайском районе, по шесть случаев — в Алтайском, Павловском и Целинном районах.

По пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Новоалтайске, а также в Бурлинском, Змеиногорском, Каменском и Крутихинском районах, по четыре случая — в Кулундинском и Тогульском районах.

По три случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией прибавилось в Заринском, Зональном, Калманском, Локтевском, Романовском, Рубцовском и Топчихинском районах, по два случая — в Белокурихе, а также в Алейском, Волчихинском, Мамонтовском и Новичихинском районах.

Коронавирус. Пандемия. СС0

По одному заболевшему добавилось в Быстроистокском, Ключевском, Поспелихинском, Советском и Тальменском районах.

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По данным на 9 января, в ковидных госпиталях проходят лечение 1654 пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В этих медучреждениях также находятся на лечении 202 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 392 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 167 пациентов.

В медучреждениях развернуто 2755 коек, 2641 — с кислородом, 356 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 899.