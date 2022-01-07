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Здоровье

Больше 10 тысяч детей переболели коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 26 человек, выздоровели — 416, сообщает региональный оперштаб.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0

По состоянию на 7 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1665 человек, а также 201 человек с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ -179.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 121 758 человек, в том числе 10 811 детей.

Новые случаи заболевания

  • Барнаул — 98;
  • Бийск — 38;
  • Заринск — 19;
  • Благовещенский район, Рубцовск — 14;
  • Косихинский район — 13;
  • Павловский район — 12;
  • Камень-на-Оби — 8;
  • Зональный район — 7;
  • Баевский район, Бийский район, Волчихинский район — 6,
  • Егорьевский район, Родинский район, Романовский район — 5;
  • Новоалтайск, Алейский район, Каменский район — 4,
  • Смоленский район, Тогульский район — 3;
  • Змеиногорский район, Ключевский район, Топчихинский район, Угловский район — 2;
  • Залесовский район, Заринский район, Кулундинский район, Первомайский район, Ребрихинский район, Рубцовский район, Хабарский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район — 1.

На утро 7 января полностью привиты 1 050 029 человек, 58 300 человек привились повторно.

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