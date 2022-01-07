Больше 10 тысяч детей переболели коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 26 человек, выздоровели — 416, сообщает региональный оперштаб.

По состоянию на 7 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1665 человек, а также 201 человек с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ -179.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 121 758 человек, в том числе 10 811 детей.

Новые случаи заболевания

Барнаул — 98;

Бийск — 38;

Заринск — 19;

Благовещенский район , Рубцовск — 14;

Рубцовск — 14; Косихинский район — 13;

Павловский район — 12;

Камень-на-Оби — 8;

Зональный район — 7;

Баевский район , Бийский район , Волчихинский район — 6,

Бийский район Волчихинский район — 6, Егорьевский район , Родинский район , Романовский район — 5;

Родинский район Романовский район — 5; Новоалтайск , Алейский район , Каменский район — 4,

Алейский район Каменский район — 4, Смоленский район , Тогульский район — 3;

Тогульский район — 3; Змеиногорский район , Ключевский район , Топчихинский район , Угловский район — 2;

Ключевский район Топчихинский район Угловский район — 2; Залесовский район , Заринский район , Кулундинский район , Первомайский район , Ребрихинский район , Рубцовский район , Хабарский район , Шелаболихинский район , Шипуновский район — 1.

На утро 7 января полностью привиты 1 050 029 человек, 58 300 человек привились повторно.