Больше 10 тысяч детей переболели коронавирусом в Алтайском крае

По состоянию на 7 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1665 человек, а также 201 человек с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ -179.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 121 758 человек, в том числе 10 811 детей.
Новые случаи заболевания
- Барнаул — 98;
- Бийск — 38;
- Заринск — 19;
- Благовещенский район, Рубцовск — 14;
- Косихинский район — 13;
- Павловский район — 12;
- Камень-на-Оби — 8;
- Зональный район — 7;
- Баевский район, Бийский район, Волчихинский район — 6,
- Егорьевский район, Родинский район, Романовский район — 5;
- Новоалтайск, Алейский район, Каменский район — 4,
- Смоленский район, Тогульский район — 3;
- Змеиногорский район, Ключевский район, Топчихинский район, Угловский район — 2;
- Залесовский район, Заринский район, Кулундинский район, Первомайский район, Ребрихинский район, Рубцовский район, Хабарский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район — 1.
На утро 7 января полностью привиты 1 050 029 человек, 58 300 человек привились повторно.