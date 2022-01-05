Барнаул продолжает лидировать по числу заболевших ковидом в Алтайском крае

По состоянию на 5 января в Барнауле было выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии число заболевших в городе начитывает 39183 человек.

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края находятся 1660 заболевших. Из них — 388 тяжелобольные, 157 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в Алтайском крае было выявлено 319 новых случаев ковида, в том числе бессимптомные. Лидирует краевая столица. В Барнауле заболели 139 человек. Минимальное количество случаев зафиксированы в Заринске, Ельцовскиом, Залесовском, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Мамонтовском, Рубцовском, Тогульском и Угловском районах. Здесь было выявлены по одному случаю заражения ковидом.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Количество заболевших в городах и районах края

12 человек — Алтайский , Первомайский , Смоленский районы

Первомайский Смоленский районы 10 человек — Бийский , Кулундинский районы

Кулундинский районы 9 человек — Благовещенский район

8 человек — Павловский район

7 человек — Немецкий национальный , Петропавловский район

Петропавловский район 6 человек — Рубцовск

5 человек — Бийск , Бурлинский , Ребрихинский , Топчихинский районы

Бурлинский Ребрихинский Топчихинский районы 4 человека — Калманский , Родинский , Целинный районы

Родинский Целинный районы 3 человека — Баевский , Егорьевский , Косихинский , Красногорский , Локтевский , Михайловский Романовский , Тальменский , Шипуновский районы

Егорьевский Косихинский Красногорский Локтевский Михайловский Романовский Тальменский Шипуновский районы 2 человека — Завьяловский , Поспелихинский , Солтонский , Троицкий , Хабарский , Шелаболихинский районы

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Из общего числа заболевших 951 случай — завозные, в т.ч. 248 — из-за рубежа; 78125 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 121174 заболевших: 24290 — больных внебольничной пневмонией, 86855 — заболевших ОРВИ, 10029 случаев — бессимптомное течение», — говорится в сообщении краевого оперативного штаба.

На утро 5 января в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 163 943 человека. Из низ 58 365 жителей получили первую прививку 1 047 456 — полностью привиты, 58 122 человек повторно вакцинировались.