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Жизнь

Барнаул продолжает лидировать по числу заболевших ковидом в Алтайском крае

По состоянию на 5 января в Барнауле было выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии число заболевших в городе начитывает 39183 человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края находятся 1660 заболевших. Из них — 388 тяжелобольные, 157 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в Алтайском крае было выявлено 319 новых случаев ковида, в том числе бессимптомные. Лидирует краевая столица. В Барнауле заболели 139 человек. Минимальное количество случаев зафиксированы в Заринске, Ельцовскиом, Залесовском, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Мамонтовском, Рубцовском, Тогульском и Угловском районах. Здесь было выявлены по одному случаю заражения ковидом.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
pexels.com

Количество заболевших в городах и районах края

  • 12 человек — Алтайский, Первомайский, Смоленский районы
  • 10 человек — Бийский, Кулундинский районы
  • 9 человек — Благовещенский район
  • 8 человек — Павловский район
  • 7 человек — Немецкий национальный, Петропавловский район
  • 6 человек — Рубцовск
  • 5 человек — Бийск, Бурлинский, Ребрихинский, Топчихинский районы
  • 4 человека — Калманский, Родинский, Целинный районы
  • 3 человека — Баевский, Егорьевский, Косихинский, Красногорский, Локтевский, Михайловский Романовский, Тальменский, Шипуновский районы
  • 2 человека — Завьяловский, Поспелихинский, Солтонский, Троицкий, Хабарский, Шелаболихинский районы
Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Из общего числа заболевших 951 случай — завозные, в т.ч. 248 — из-за рубежа; 78125 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 121174 заболевших: 24290 — больных внебольничной пневмонией, 86855 — заболевших ОРВИ, 10029 случаев — бессимптомное течение», — говорится в сообщении краевого оперативного штаба.

На утро 5 января в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 163 943 человека. Из низ 58 365 жителей получили первую прививку 1 047 456 — полностью привиты, 58 122 человек повторно вакцинировались.

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