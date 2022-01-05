Барнаул продолжает лидировать по числу заболевших ковидом в Алтайском крае

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края находятся 1660 заболевших. Из них — 388 тяжелобольные, 157 — подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки в Алтайском крае было выявлено 319 новых случаев ковида, в том числе бессимптомные. Лидирует краевая столица. В Барнауле заболели 139 человек. Минимальное количество случаев зафиксированы в Заринске, Ельцовскиом, Залесовском, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Мамонтовском, Рубцовском, Тогульском и Угловском районах. Здесь было выявлены по одному случаю заражения ковидом.
Количество заболевших в городах и районах края
- 12 человек — Алтайский, Первомайский, Смоленский районы
- 10 человек — Бийский, Кулундинский районы
- 9 человек — Благовещенский район
- 8 человек — Павловский район
- 7 человек — Немецкий национальный, Петропавловский район
- 6 человек — Рубцовск
- 5 человек — Бийск, Бурлинский, Ребрихинский, Топчихинский районы
- 4 человека — Калманский, Родинский, Целинный районы
- 3 человека — Баевский, Егорьевский, Косихинский, Красногорский, Локтевский, Михайловский Романовский, Тальменский, Шипуновский районы
- 2 человека — Завьяловский, Поспелихинский, Солтонский, Троицкий, Хабарский, Шелаболихинский районы
«Из общего числа заболевших 951 случай — завозные, в т.ч. 248 — из-за рубежа; 78125 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 121174 заболевших: 24290 — больных внебольничной пневмонией, 86855 — заболевших ОРВИ, 10029 случаев — бессимптомное течение», — говорится в сообщении краевого оперативного штаба.
На утро 5 января в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 163 943 человека. Из низ 58 365 жителей получили первую прививку 1 047 456 — полностью привиты, 58 122 человек повторно вакцинировались.