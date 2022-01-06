Алтайский край запасся кислородом на два года вперед на сотни миллионов рублей

Накануне Нового года комиссия центра госзакупок Алтайского края подвела итоги двух аукционов по закупке кислорода для медицинских учреждений региона. Общая стоимость двух контрактов — 404 млн рублей, победитель — известный в регионе производитель. По условиям закупки, поставка кислорода будет осуществляться в 2022—2023 годах.

Потребность в медицинском кислороде резко возросла после начала пандемии коронавируса. Суточная потребность в нем только ковидных госпиталей составляет 52 тонн, сообщали в минздраве края.

Однако ежедневные объемы поставки нестабильны, так как зависят от возможностей производителей. В ноябре в регионе имела место нехватка кислорода, о чем было заявлено на совещании с президентом РФ. altapress.ru/zhizn/story/kislorod-296225

И вот теперь власти провели два аукциона по, так сказать, заблаговременной закупке кислорода. Аукцион на 274, 25 млн рублей предусматривает его поставку в 2022—2023 годах 60 медучреждениям региона, аукцион на 129,8 млн — еще для 15 больниц (2020 год).

Производство медицинского кислорода. Дмитрий Лямзин.

Предусмотрена ритмичность поставок, которая, вероятно, позволит обойтись без дефицита — в течение 10 календарных дней со дня поступления заявки от больницы.

Примечательно и указание в извещении об аукционе 2023 года — вероятно, власти полагают, что потребность в кислороде останется высокой еще в течение двух лет.

Так или иначе, победителем обоих аукционов признана компания «Алтайстройдеталь». В начале зимы сообщалось, что она расширяет производственные мощности, на площадке в Барнауле уже смонтировано дополнительное оборудование.

Репортаж о том, как на этом предприятии производится медицинский кислород, можно прочитать здесь.