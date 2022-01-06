Алтайский край запасся кислородом на два года вперед на сотни миллионов рублей

Потребность в медицинском кислороде резко возросла после начала пандемии коронавируса. Суточная потребность в нем только ковидных госпиталей составляет 52 тонн, сообщали в минздраве края.
Однако ежедневные объемы поставки нестабильны, так как зависят от возможностей производителей. В ноябре в регионе имела место нехватка кислорода, о чем было заявлено на совещании с президентом РФ. altapress.ru/zhizn/story/kislorod-296225
И вот теперь власти провели два аукциона по, так сказать, заблаговременной закупке кислорода. Аукцион на 274, 25 млн рублей предусматривает его поставку в 2022—2023 годах 60 медучреждениям региона, аукцион на 129,8 млн — еще для 15 больниц (2020 год).
Предусмотрена ритмичность поставок, которая, вероятно, позволит обойтись без дефицита — в течение 10 календарных дней со дня поступления заявки от больницы.
Примечательно и указание в извещении об аукционе 2023 года — вероятно, власти полагают, что потребность в кислороде останется высокой еще в течение двух лет.
Так или иначе, победителем обоих аукционов признана компания «Алтайстройдеталь». В начале зимы сообщалось, что она расширяет производственные мощности, на площадке в Барнауле уже смонтировано дополнительное оборудование.
Репортаж о том, как на этом предприятии производится медицинский кислород, можно прочитать здесь.