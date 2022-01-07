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Новосибирского депутата обвинили в заражении 100-летнего ветерана ВОВ коронавирусом

Помощница депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева и депутат Совета Новосибирского района Татьяна Сазонова приходила в гости ветерану ВОВ Николаю Бонкину, чтобы поздравить со столетним юбилеем. Через неделю после ее визита мужчина скончался от коронавируса, а депутата обвинили в его заражении.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Сазонова свою причастность к заболеванию ветерана отрицает, пишет НГС.

«Мы пришли с согласия родственников ветерана Бонкина. Я присутствовала в маске, со мной Дед Мороз тоже в маске под бородой. Мы оба вакцинированы, у нас есть QR-коды. Никаких признаков заболеваний у нас нет», — сказала Сазонова журналистам.

Сазонова предполагает, что ветерана могли заразить родственники.

«Мы, когда начали разбираться, выяснили, что младшая дочь Бонкина — Каверзина Тамара Николаевна — на данный момент находится на карантине. У нее диагностирован ковид, это может подтвердить как поликлиника, так и родственники Николая Сергеевича. Она посещала отца за два дня до нас», — отметила депутат.

Между тем, депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев 7 января попросил прокуратуру проверить причастность представителя депутата Госдумы Татьяны Сазоновой к смерти ветерана.

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