Ковид не сдается: 360 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 68 пациентов, умерло от COVID-19 23 человека, говорится в сообщении оперштаба.

Количество тяжелобольных — 784, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 282.

Минздравом края развернуто 4473 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ — 348. Резервных коек — 494.

Новые случаи:

Барнаул — 100, Бийск — 39, Рубцовск — 33, Новоалтайск -15, Славгород — 9, Алейский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7, Волчихинский, Ключевский, Курьинский, Троицкий, Шипуновский районы -по 6, Заринск, Бийский, Егорьевский, Немецкий национальный районы — по 5, Заринский, Калманский, Косихинский, Новичихинский, Солтонский, Табунский районы — по 4, Благовещенский, Зональный, Мамонтовский, Романовский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 3, Алтайский, Красногорский, Михайловский, Смоленский, Солонешенский, Хабарский, Целинный районы — по 2, ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тюменцевский районы — по 1.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

Между тем в Алтайский край начали поставлять лекарства для ковидных больных на дому. Ранее жители края заявили в соцсетях, что лекарства им не выдают, и лечиться от коронавируса приходится за свой счет, но алтайский минздрав это опроверг.