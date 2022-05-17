17 мая
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ковидные ограничения сняли в российских лагерях

Ограничения по коронавирусу сняли в детских лагерях России, пишет ТАСС.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
altairegion22.ru

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По ее словам, требования ведомства свидетельствуют о стопроцентной наполняемости детских лагерей. Но без превышения проектной вместительности.

Предусмотрены отмена работы в закрытом режиме, требований к одномоментному заезду персонала и детей.

«(Требования также предусматривают. — Прим. ред.) снятие запрета выхода, выезда детей за пределы организации. Разрешение проведения массовых мероприятий на открытом воздухе <…> Обследование персонала на ковид перед началом каждой смены остается только для отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием», — уточнила Брагина.

Кстати, стало известно, по каким новым правилам заживут алтайские загородные лагеря и сколько стоят путевки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость