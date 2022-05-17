Ковидные ограничения сняли в российских лагерях

Ограничения по коронавирусу сняли в детских лагерях России, пишет ТАСС .

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По ее словам, требования ведомства свидетельствуют о стопроцентной наполняемости детских лагерей. Но без превышения проектной вместительности.

Предусмотрены отмена работы в закрытом режиме, требований к одномоментному заезду персонала и детей.

«(Требования также предусматривают. — Прим. ред.) снятие запрета выхода, выезда детей за пределы организации. Разрешение проведения массовых мероприятий на открытом воздухе <…> Обследование персонала на ковид перед началом каждой смены остается только для отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием», — уточнила Брагина.

Кстати, стало известно, по каким новым правилам заживут алтайские загородные лагеря и сколько стоят путевки.