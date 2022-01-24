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Ковидное «перекати-поле». Скоро ли закончится пандемия коронавируса

Коронавирус «оброс» новым штаммом «омикрон», зародившимся в Африке. Скоро ли с появлением новых мутаций закончится пандемия, спрогнозировал иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com
1
Когда пандемия может закончиться?

Жемчугов рассказал РИА Новости, что пандемия ковида может закончиться уже в 2022 году.

2
А когда закончится новая волна COVID-19 в России?

По словам Жемчугова, окончание новой волны коронавируса в России сложно спрогнозировать.
Дело в том, что «накал» заболеваемости связан с «омикроном», а предсказать его распространение трудно из-за специфических транспортных связей в стране. Отмечается, что они в основном идут через Москву.

3
А больных «омикроном» надо считать для статистики?
Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
CС0

Главное, считает Владислав Жемчугов, — не акцентировать внимание на максимальном приросте зараженных, а разделять заболевания на ранних сроках. Так, важно вовремя отличать «омикрон» от ОРВИ, чтобы пациенты могли лечиться дома. Тогда здравоохранение не будет перегружено.

4
Какая у «омикрона» задача?

Так называемая задача «омикрона» — «засев» планеты без многочисленных погибших. Вирус должен «найти» нового хозяина, потому что человечество сформировало «тормозящий коллективный иммунитет», уверен специалист по особо опасным инфекциям.

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