Ковидное «перекати-поле». Скоро ли закончится пандемия коронавируса

2

А когда закончится новая волна COVID-19 в России?

По словам Жемчугова, окончание новой волны коронавируса в России сложно спрогнозировать.

Дело в том, что «накал» заболеваемости связан с «омикроном», а предсказать его распространение трудно из-за специфических транспортных связей в стране. Отмечается, что они в основном идут через Москву.