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Здоровье

Красота — страшная сила: не рекомендовано сочетать косметические уколы с вакцинацией от ковида

В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать косметологические процедуры с применением ботулотоксина с вакцинацией против коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Специалисты подчеркнули, что «ЭпиВакКорона» — безопасный препарат, но он может вызывать повышение температуры тела.

«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после „ЭпиВакКороны“ формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1−5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Уколы ботулотоксином можно делать спустя месяц после вакцинации, пишет polit.ru.

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса.

Ранее пластические хирурги рассказали о наиболее популярной в США косметической процедуре во время пандемии коронавируса. По словам медиков, женщины чаще всего решаются лечь под нож ради увеличения объема ягодиц.

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