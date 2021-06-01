Специалисты подчеркнули, что «ЭпиВакКорона» — безопасный препарат, но он может вызывать повышение температуры тела.
«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после „ЭпиВакКороны“ формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1−5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Уколы ботулотоксином можно делать спустя месяц после вакцинации, пишет polit.ru.
«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса.
Ранее пластические хирурги рассказали о наиболее популярной в США косметической процедуре во время пандемии коронавируса. По словам медиков, женщины чаще всего решаются лечь под нож ради увеличения объема ягодиц.