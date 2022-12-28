28 декабря
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Здоровье

«Кремлевский доктор» дал рекомендации, как избежать похмелья

Рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья после новогодней ночи дал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

По его словам, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность

Также доктор посоветовал перед тем, как сесть за стол, выпить 50 граммов оливкового масла. Это поможет избежать последствий употребления спиртных напитков на следующий день, пишет «Мослента».

Также нужно подобрать правильную закуску. Лучше всего закусывать алкоголь горячей пищей, например, вареной картошкой, уточнил доктор.

Ранее Мясников рассказал, как из-за похмелья не растерять электролиты в крови. Также барнаульские врачи назвали действенные способы загреметь в больницу на Новый год.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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