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Здоровье

«Кремлевский доктор» и телеведущий рассказал, как «не гнобить» иммунитет

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

«Сейчас мы пойдем от обратного. Не «как укрепить иммунитет», а «как перестать его гнобить, нагружать», — отметил он во время беседы с членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором, доктором медицинских наук Николаем Филатовым в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, хорошим иммунитетом может обладать только ведущий здоровый образ жизни человек.

Негативное влияние на иммунную систему, уточнил врач, оказывает злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.

А Филатов подчеркнул, что важную роль также может сыграть переохлаждение, пишет News.ru. Он пояснил, что каждый человек обладает разным иммунным статусом, поэтому для восстановления организма могут понадобиться разные меры.

«Одному нужно всего лишь аскорбиночки попить, для того чтобы восстановить иммунитет, а другому нужно очень серьёзно восстанавливать иммунитет», — сообщил он.

Специалисты добавили, что укрепить иммунитет помогает вакцинация.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.

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