«Кремлевский доктор» известил о другой приближающейся смертоносной эпидемии

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников и известный телеведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию — более смертоносную, чем нынешняя пандемия.

«Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30−35 процентов», — предсказал Мясников. в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии.

Мясников заметил, что самое опасное место сейчас — больница. По мнению доктора, именно здесь больше всего шансов заразиться коронавирусом, пишет Lenta.ru.

22 апреля врач счел ошибочным собственный прогноз о пике заражений коронавирусом в России. По его словам, страна выходит на пик инфицирований в среднем за 2−3 месяца.

«У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — уточнил врач.

Ранее Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.