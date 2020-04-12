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Здоровье

«Кремлевский доктор» Мясников заявил о «русском чуде» в пандемии коронавируса

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

По мнению специалиста, хваленая медицина США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев.

Мясников подчеркнул, что в России больше коек на душу населения, чем на Западе, равно как ИВЛ и СИЗов. И выразил надежду, что ими пользоваться не придется, пишут Вести.ru.

Кроме того, медика возмутили разговоры о немецком чуде и замалчивание русского, хотя в России меньше 100 смертей на 145 млн человек, а в Германии — 2,8 тыс. на 82 млн.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Мясников поспешил успокоить свою аудиторию. Так или иначе коронавирусом переболеет большинство, появится коллективный иммунитет. Сейчас нужно постараться безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в человеческий.

И ни в коем случае не паниковать, потому что паника, приводящая к инфарктам и инсультам, убивает больше народу, чем ОРВИ.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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