«Кремлевский доктор» Мясников заявил о «русском чуде» в пандемии коронавируса

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.

По мнению специалиста, хваленая медицина США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев.

Мясников подчеркнул, что в России больше коек на душу населения, чем на Западе, равно как ИВЛ и СИЗов. И выразил надежду, что ими пользоваться не придется, пишут Вести.ru.

Кроме того, медика возмутили разговоры о немецком чуде и замалчивание русского, хотя в России меньше 100 смертей на 145 млн человек, а в Германии — 2,8 тыс. на 82 млн.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

Мясников поспешил успокоить свою аудиторию. Так или иначе коронавирусом переболеет большинство, появится коллективный иммунитет. Сейчас нужно постараться безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в человеческий.

И ни в коем случае не паниковать, потому что паника, приводящая к инфарктам и инсультам, убивает больше народу, чем ОРВИ.