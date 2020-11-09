«Кремлевский доктор» поведал о пользе яиц и вина

«Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Вино в малых количествах положительно влияет на организм, как и сливочное масло.

Также, по словам Мясникова, яйца повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и содержат много полезных веществ. В сутки следует употреблять два яйца.

Врач уточнил, что ученые опровергли представление, что красное мясо вызывает инфаркты и инсульты, пишет bfm.ru. Тем не менее, им злоупотреблять не стоит, потому что продукт провоцирует рак кишечника.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

«Кремлевский доктор» Мясников. Стоп-кадр YouTube.

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова.

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.