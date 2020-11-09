«Кремлевский доктор» поведал о пользе яиц и вина

«Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Вино в малых количествах положительно влияет на организм, как и сливочное масло.
Также, по словам Мясникова, яйца повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и содержат много полезных веществ. В сутки следует употреблять два яйца.
Врач уточнил, что ученые опровергли представление, что красное мясо вызывает инфаркты и инсульты, пишет bfm.ru. Тем не менее, им злоупотреблять не стоит, потому что продукт провоцирует рак кишечника.
Кремлевский доктор
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».
Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова.
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.
Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.