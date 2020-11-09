Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Здоровье

«Кремлевский доктор» поведал о пользе яиц и вина

Телеведущий и врач Александр Мясников развеял заблуждения о вредных продуктах, пишет РИА Новости.

Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0

«Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Вино в малых количествах положительно влияет на организм, как и сливочное масло.

Также, по словам Мясникова, яйца повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и содержат много полезных веществ. В сутки следует употреблять два яйца.

Врач уточнил, что ученые опровергли представление, что красное мясо вызывает инфаркты и инсульты, пишет bfm.ru. Тем не менее, им злоупотреблять не стоит, потому что продукт провоцирует рак кишечника.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

&quot;Кремлевский доктор&quot; Мясников.
«Кремлевский доктор» Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова.

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость