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Здоровье

«Кремлевский доктор» пояснил, зачем россиян заставляют сдавать бессмысленные анализы

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление коллеги Елены Малышевой о бесполезных анализах.

Врачи. Медицина. Здоровье.
Врачи. Медицина. Здоровье.
СС0

Ранее Елена Малышева рассказала об анализах, которые не несут никакой практической пользы, пишет телеканал 360. Среди «бесполезных» оказался анализ на антитела к бактерии Helicobacter pylori, тест на дисбактериоз, а также исследование на наличие вируса Эпштейна-Барр.

«Я полностью с ней согласен и могу дополнить, что она не назвала даже десятую часть этих анализов. Нигде в мире нет такого понятия, как дисбактериоз. Это делается лишь для того, чтобы либо заставить покупать бессмысленные пребиотики, либо с целью обмануть, либо по неграмотности», — цитирует Мясникова ura.ru.

Ранее Мясников назвал некоторые бесполезные, на его взгляд, лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.

Александр Мясников — потомственный врач, доктор медицинских наук, бывший главврач кремлевской больницы.

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