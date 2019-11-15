«Кремлевский доктор» пояснил, зачем россиян заставляют сдавать бессмысленные анализы

Ранее Елена Малышева рассказала об анализах, которые не несут никакой практической пользы, пишет телеканал 360. Среди «бесполезных» оказался анализ на антитела к бактерии Helicobacter pylori, тест на дисбактериоз, а также исследование на наличие вируса Эпштейна-Барр.

«Я полностью с ней согласен и могу дополнить, что она не назвала даже десятую часть этих анализов. Нигде в мире нет такого понятия, как дисбактериоз. Это делается лишь для того, чтобы либо заставить покупать бессмысленные пребиотики, либо с целью обмануть, либо по неграмотности», — цитирует Мясникова ura.ru.

Ранее Мясников назвал некоторые бесполезные, на его взгляд, лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.

Александр Мясников — потомственный врач, доктор медицинских наук, бывший главврач кремлевской больницы.