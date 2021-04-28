29 апреля
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Здоровье

Кремлевский доктор предложил «усложнить жизнь» тем, кто не ставит прививку

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что слишком мало россиян поставили прививку от COVID-19. Поэтому он предлагает ввести в стране принудительную вакцинацию, пишет lenta.ru.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

«Это позор! При том, что мы лидеры в вакцине… у нас попой ешь этой вакцины, а мы не прививаемся. Это как вообще?» — эмоционально заявил Мясников в шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Кремлевский доктор» также предложил усложнить жизнь россиянам, которые отказываются от вакцинации, и в то же время поощрить тех, кто поставил прививку.

«Вот пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — предложил врач.

Ранее Александр Мясников прокомментировал заявление эпидемиолога о том, что маски защищают от коронавируса на 95%.

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