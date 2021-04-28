Кремлевский доктор предложил «усложнить жизнь» тем, кто не ставит прививку

«Это позор! При том, что мы лидеры в вакцине… у нас попой ешь этой вакцины, а мы не прививаемся. Это как вообще?» — эмоционально заявил Мясников в шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
«Кремлевский доктор» также предложил усложнить жизнь россиянам, которые отказываются от вакцинации, и в то же время поощрить тех, кто поставил прививку.
«Вот пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — предложил врач.
Ранее Александр Мясников прокомментировал заявление эпидемиолога о том, что маски защищают от коронавируса на 95%.