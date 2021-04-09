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Здоровье

«Кремлевский доктор» признал невозможность победить пандемию ковида вакцинацией

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал о целях вакцинации от коронавируса.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Прививочную кампанию нужно рассматривать прежде всего как способ предотвращения тяжелых случаев течения болезни и защиту от новых штаммов, считает доктор.

Таким образом, врач констатировал невозможность остановить пандемию вакцинацией.

Доктор Мясников отметил — коронавирус на 90% представляет собой обычное ОРЗ, а 10% — «ковидная пневмония», предотвратить которую и призвана вакцинация, пишет «Росбалт».

«Я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжелого течения болезни и смерти», — заявил медик, выступая в эфире программы «Полный контакт» в YouTube.

Он привел данные о том, что «ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер».

Ранее телеведущий призывал россиян делать прививки хотя бы раз в год или в два года и прогнозировал новые всплески заболеваемости коронавирусом в конце мая и осенью.

В свое время Мясников развеял популярные слухи о вакцинации от ковида. Телеведущий назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета прошлого года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

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