«Кремлевский доктор» признался, что ошибся в прогнозе по пику Covid-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его прогноз о наступлении в конце апреля пика заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России оказался ложным.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже», — считает Мясников.

Предсказать пик пандемии сложно, отметил врач. Однако, по его мнению, до мая количество зараженных будет расти, в мае ожидается выход на плато, а после возможен спад распространения заболевания, пишет ФАН.

По мнению Мясникова, ситуацию можно решить лишь ожиданием, поскольку за последние две тысячи лет «ничего лучше не придумано, поскольку это вирус».