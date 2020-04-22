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Здоровье

«Кремлевский доктор» признался, что ошибся в прогнозе по пику Covid-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его прогноз о наступлении в конце апреля пика заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России оказался ложным.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже», — считает Мясников.

Предсказать пик пандемии сложно, отметил врач. Однако, по его мнению, до мая количество зараженных будет расти, в мае ожидается выход на плато, а после возможен спад распространения заболевания, пишет ФАН.

По мнению Мясникова, ситуацию можно решить лишь ожиданием, поскольку за последние две тысячи лет «ничего лучше не придумано, поскольку это вирус».

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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