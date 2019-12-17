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«Кремлевский доктор» рассказал, чем опасна диагностика организма

Общая диагностика организма может привести к увеличению заболеваемости и ненужным расходам на лечение, считает российский врач и телеведущий Александр Мясников.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

По мнению Мясникова, гораздо эффективнее проводить персонализированные обследования.

«Мы не должны делать при диспансеризации КТ, МРТ, многие виды УЗИ, онкомаркеры и так далее. В массе эти исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий, что приводит к увеличению заболеваемости и ненужным расходам», — написал он в своем telegram-канале.

Мясников привел в качестве примера общие рекомендации здорового образа жизни, которые часто опровергаются.

Так, в случае с диспансеризацией у одного из тысяч могут найти заболевание, однако у остальных обнаруживаются лишь неясные симптомы, которые влекут за собой ненужное лечение, пишет ura.ru.

Аналогичная ситуация — с советами по правильному питанию и употреблению алкоголя и назначением лекарств с недоказанной эффективностью.

Персонализированная медицина все еще находится «в зачатке», отметил Мясников.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Главврач «кремлевки»

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлёвки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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