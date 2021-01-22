«Кремлевский доктор» рассказал, опасна ли ковид-вакцина для онкобольных

Данных о том, что COVID-вакцины для них опасны — нет, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Да, можно <ставить прививку>! Данных, что этой категории <больных> вакцина может быть опасна, нет, — написал он в telegram-канале.
Но может возникнуть сложность с формированием иммунитета уже после вакцинации, предупредил Мясников. Поэтому вакцина для них может быть не так эффективна, как для здоровых людей, пишет News.ru.
Степень защиты от коронавируса пока неизвестна, «90% защиты в этой категории больных мы не получим», считает врач. Но чтобы усилить эффект от прививки, Мясников посоветовал принимать интерфероны.
Слухи
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные слухи о вакцинации от ковида. Телеведущий назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.
Кроме того, Мясников опроверг слух о бесплодии после вакцинации. По его словам, такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины.
Мясников напомнил о стандартных побочных эффектах после прививки — температуре и ознобе. Такие же проявления встречаются и после других препаратов.
Кремлевский доктор
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.
Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.