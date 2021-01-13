«Крепкого орешка» выгнали из аптеки люди в масках

Американского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе из-за того, что он отказался надеть маску, п ишет Page Six.

На актера пожаловались покупатели, которые были в аптеке. Они отметили, что у него на шее была бандана, которой он мог прикрыть лицо. Однако он отказался от этого.

Сотрудники аптеки попросили Уиллиса выйти из помещения, пишет polit.ru. И знаменитый «крепкий орешек» ушел, ничего не купив.

Представители актера пока не отреагировали на эту ситуацию.

Российская антимасочница из Михайловского района дошла до Алтайского краевого суда, пытаясь доказать, что не обязана была надевать маску в магазине. Как правило, жители края, получившие «административку» за хождение без маски в общественных местах, почти никогда не обжалуют решение суда.

Но отстоять свою невиновность антимасочнице так и не удалось. Судья привел с десяток нормативных актов, из которых следовало, что женщина обязана была носить маску в магазине.