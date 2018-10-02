Что происходит с государственной и частной медициной в Алтайском крае

Государственная медицина страдает от нехватки кадров и проигрывает в сервисе платным клиникам, а медицинский бизнес во многих вопросах не может найти взаимопонимание с властями. Утрата доверия к врачам, «олигархические капиталы» стали лейтмотивом экспертного совета, организованного ИД «Алтапресс» в ресторане «Русский Шанхай». Впрочем, нашлось место для положительных примеров сотрудничества и других позитивных тенденций.

Новые инвесторы

Эксперты считают, что год прошел довольно спокойно и не принес больших открытий. Новые клиники появлялись без шума (например, филиал «Пигмалиона), а главной новостью стал скандальный запуск центра «ДАР».

Среди положительных тенденций Александр Трофимов, директор сети клиник «Добрый доктор», отметил слаженную работу властей края и частных инвесторов при строительстве крупных высокотехнологичных объектов. Например, Центра позитронно-эмиссионной томографии, который должны запустить в первом квартале следующего года. Потребность в нем назрела давно, и бизнес заполнил свободную нишу: центр строит частная компания — Медицинский институт им. Березина Сергея (г. Санкт-Петербург).

Александр Трофимов. Анна Зайкова

Это не государственно-частное партнерство в классическом виде, но хороший пример того, какими должны быть взаимоотношения власти и бизнеса в здравоохранении, и такие проекты стоит тиражировать.

Еще один тренд — приход в край крупных институциональных инвесторов «с олигархическим капиталом», которые заинтересованы развиваться за Уралом. Они возводят медицинские центры или покупают бизнес, усиливая конкуренцию и существенно усложняя работу местного бизнеса.

Говоря о преимуществах частных проектов, Александр Трофимов подчеркнул их мобильность. Бизнес не участвует в конкурсах и аукционах, он независим от федеральных программ и финансирования и отталкивается только от реальной потребности населения в той или иной услуге. Поэтому проекты реализуются быстрее.

Платно VS бесплатно

Разговор о плюсах и минусах платной и бесплатной медицины за круглым столом позволил вскрыть многие проблемы. Этот вопрос обсуждают во всех странах мира, и везде сходятся на том, что право выбора остается за пациентом.

«Разумеется, если у человека есть выбор. платно или бесплатно пройти диагностику и лечение, то при прочих равных условиях он сделает это бесплатно. Вопрос в том, что условия эти не равны», — говорит Сергей Насонов, заместитель министра здравоохранения Алтайского края.

Никому не хочется стоять в очередях и быть, мягко говоря, неласково встреченным, к примеру, в процедурном кабинете. Поэтому многим пациентам проще заплатить.

По словам Павла Бодюха, исполнительного директора Клинико-диагностической лаборатории, бесплатной медицине не хватает сервиса и «душевного настроения», которое было лет 30 лет назад, когда врачи «лечили, потому что они врачи, а не потому, что деньги надо зарабатывать».

Павел Бодюх и Сергей Насонов. Анна Зайкова

Кадры

Государственные больницы и поликлиники действительно испытывают серьезные проблемы с кадрами. По данным регионального министерства здравоохранения, некоторые учреждения укомплектованы персоналом лишь на 50%.

Ради зарплаты медперсонал вынужден работать на несколько ставок, при этом совмещать свою службу с работой в частных клиниках.

В медицинских университетах один из самых высоких конкурсов на поступление, но в этой сфере и самый большой процент недовольных оплатой труда. Молодые врачи уходят в платную медицину, где можно заработать.

Качество и ответственность

Медицинский частный бизнес часто обвиняют в безответственности. Зачастую «частники» просто берут анализы, делают УЗИ или рентген, а дальнейшее здоровье пациента их не интересует. С этим не согласна Ольга Романенко, директор клиники микрохирургии глаза «Евростиль». Частные клиники существуют не просто для того, чтобы бизнесмены зарабатывали деньги, а в первую очередь для того, чтобы пациент получил качественную услугу. «Для этого мы создаем сервис, обучаем персонал и вкладываем в это огромные деньги», — говорит Романенко.

Ольга Романенко. Анна Зайкова

Прием врача в государственных поликлиниках также критикуют. И дело не в квалификации медперсонала, а опять же в желании заработать. Часто прием превращается в рекламную кампанию: не секрет, что есть аптеки, медцентры и лаборатории, которые ведут работу в «тандеме» с врачами, их рекомендуют как лучшие, а иногда и единственные.

Эффективность

Константин Недосеко, заместитель главного врача Краевой клинической больницы, считает, что неверно противопоставлять платную частную и бесплатную государственную медицину. У этих направлений разные функции и задачи.

Константин Недосеко. Анна Зайкова

С точки зрения бизнеса открытие медучреждений на периферии неэффективно. Частная клиника не может открыться в отдаленных селах края, где «четыре с половиной человека». Так что, когда речь идет о доступности медпомощи, платная медицина проигрывает.

По данным минздрава, в крае полторы тысячи сел с численностью населения меньше 100 человек, и там обеспечить жителей медицинскими услугами может только государство.

Цифра

1446 частных медучреждений работает по системе обязательного медицинского страхования в Алтайском крае, шесть лет назад их было 400