19 апреля
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Здоровье

Крупная поликлиника поделилась результатами большого онкологического осмотра жителей Барнаула

В городской поликлинике № 14 прошел День ранней диагностики рака кожи. По словам сотрудников учреждения, акция вызвала огромный интерес. Желающих записаться в смотровой кабинет было очень много, звонили даже из районов Алтайского края. Однако проводимые мероприятия рассчитаны исключительно на пациентов 14-ой поликлиники.

Родинки.
Родинки.
СС0.

В день ранней диагностики специалисты осмотрели 107 человек. Из них 36 были направлены к онкологу, еще 34 — к хирургу. Главный врач Дмитрий Денисов рассказал, что в результате подозрение на злокачественные новообразования выявлены у семи человек. Пациентов направили в онкологический диспансер.

Еще почти у 40 пациентов в ближайшее время удалят родинки в поликлинике № 14 и других медицинских учреждениях.

Рак кожи объединяет десятки диагнозов. Один из них — меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи меланоцитов. Также различают еще два вида: базальноклеточный и плоскоклеточный рак. В первом случае опухоль медленно растет, не склонна к появлению метастазов и в редких случаях прорастает в глубокие слои кожи. Второй случай более агрессивный, опухоль может метастазировать в близлежащие лимфоузлы.

Врачи подчеркивают, что на ранних стадиях меланома, как и другие виды онкообразований, успешно лечится.

Дмитрий Денисов говорит, что учитывая большой интерес жителей ко Дню ранней диагностики рака кожи, подобные акции в поликлинике станут проводить регулярно. Также здесь напоминают, что записаться в смотровой кабинет можно самостоятельно. В случае каких-либо подозрений, его специалисты оперативно направляют пациентов к хирургам и онкологам.

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