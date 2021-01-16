Кто в Сибири больше всего болеет коронавирусом. Полная статистика

Алтайский край по прежнему входит в первую тройку регионов по абсолютному числу жителей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального штаба на 15 января, с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 35 950 случаев COVID-19.

Выше показатели заболеваемости только у Красноярского края (51 308 человек) и Иркутской области (44 484 человека).

Меньше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Республике Алтай — 14 580 человек.

В общей сложности COVID-19 в Сибири заболели 298 тыс. человек, что составляет 8% от общего числа инфицированных в России.

На 15 января в стране порог заболеваемости перешагнул отметку 3,52 млн человек. Только за прошедшую неделю коронавирусом заболели 164 тыс. россиян, прирост составил 5%.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Сибирском федеральном округе. Информационный центр по мониторингу ситуации.

Врачи полагают, что снижение темпов заболеваемости можно будет ожидать только после начала массовой вакцинации от COVID-19.

Минздрав Алтайского края в пятницу объявил об увеличении мест, где можно будет поставить прививку. Расширенный список включает 19 больниц и поликлиник как в городах, так и в районах края.

По последним данным, вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае прошли почти 3 тыс. человек, в регион поступило более 12 тыс. вакцин.