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В Алтайском крае расширили список мест, где можно поставить вакцину от COVID-19

В Алтайском крае от коронавируса привили почти 3 тыс. человек. На днях поступило 12 842 комплекта вакцины и выросло число медорганизаций, в которых можно поставить прививку.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

В регионе ведут иммунизацию населения вакциной «Гам-КОВИД-Вак» с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Из уже привитых 2 852 человек 635 имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка), 2 217 человек получили пока только первую прививку.

Нельзя ставить вакцину при наличии признаков ОРВИ и всем младше 18 лет.

Теперь получить прививку можно в четырех поликлиниках и четырех больницах Барнаула, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, а также в нескольких районных больницах.

Расширенный список медучреждений:

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Барнаул

  • Городская поликлиника № 1: (3852) 56−08−76,
  • Городская поликлиника № 3: (3852) 56−09−36,
  • Городская поликлиника № 14: (3852) 56−09−22,
  • Городская поликлиника № 9: (3852) 56−00−09.
  • Городская больница № 3: (3852) 56−09−79,
  • Городская больница № 5: (3852) 56−09−46 (ул. Кулагина),
  • Городская больница № 12: (3852) 56−08−99,
  • Городская больница № 11: (3852) 56−08−78.

Бийск

  • Городская больница № 4: (3854) 25−51−78,
  • Центральная городская больница: (3854) 37−53−39, 25−51−69.

Рубцовск

  • Городская больница № 1: (38557) 53−8-99,
  • Городская больница № 2: (38557) 91−3-77.

Новоалтайск

  • Новоалтайская городская больница: (38532) 45−4-64.

ЦРБ

  • Павловская ЦРБ: (38581) 21−1-12,
  • Тальменская ЦРБ: (38591) 22−5-97,
  • Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева: (38532) 79−6-78, 79−4-39,
  • Заринская ЦРБ: (38595) 42−4-44,
  • Алейская ЦРБ: (38553) 21−9-75,
  • Каменская ЦРБ: (38584) 2−18−12.

Ранее Росздравнадзор по Алтайскому краю направил письмо руководителям медучреждений, в котором говорится о необходимости изучать побочные эффекты от ковидной вакцины.

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