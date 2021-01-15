В Алтайском крае расширили список мест, где можно поставить вакцину от COVID-19

В Алтайском крае от коронавируса привили почти 3 тыс. человек. На днях поступило 12 842 комплекта вакцины и выросло число медорганизаций, в которых можно поставить прививку.

В регионе ведут иммунизацию населения вакциной «Гам-КОВИД-Вак» с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Из уже привитых 2 852 человек 635 имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка), 2 217 человек получили пока только первую прививку.

Нельзя ставить вакцину при наличии признаков ОРВИ и всем младше 18 лет.

Теперь получить прививку можно в четырех поликлиниках и четырех больницах Барнаула, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, а также в нескольких районных больницах.

Расширенный список медучреждений:

Читать далее Барнаул Городская поликлиника № 1: ( 3852) 56−08−76,

3852) 56−08−76, Городская поликлиника № 3: ( 3852) 56−09−36,

3852) 56−09−36, Городская поликлиника № 14: ( 3852) 56−09−22,

3852) 56−09−22, Городская поликлиника № 9: ( 3852) 56−00−09.

3852) 56−00−09. Городская больница № 3: ( 3852) 56−09−79,

3852) 56−09−79, Городская больница № 5: ( 3852) 56−09−46 ( ул. Кулагина),

3852) 56−09−46 ул. Кулагина), Городская больница № 12: ( 3852) 56−08−99,

3852) 56−08−99, Городская больница № 11: ( 3852) 56−08−78. Бийск Городская больница № 4: ( 3854) 25−51−78,

3854) 25−51−78, Центральная городская больница: ( 3854) 37−53−39 , 25−51−69. Рубцовск Городская больница № 1: ( 38557) 53−8-99,

38557) 53−8-99, Городская больница № 2: ( 38557) 91−3-77. Новоалтайск Новоалтайская городская больница: ( 38532) 45−4-64. ЦРБ Павловская ЦРБ: ( 38581) 21−1-12,

38581) 21−1-12, Тальменская ЦРБ: ( 38591) 22−5-97,

38591) 22−5-97, Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева: ( 38532) 79−6-78 , 79−4-39,

38532) 79−6-78 79−4-39, Заринская ЦРБ: ( 38595) 42−4-44,

38595) 42−4-44, Алейская ЦРБ: ( 38553) 21−9-75,

38553) 21−9-75, Каменская ЦРБ: ( 38584) 2−18−12.

Ранее Росздравнадзор по Алтайскому краю направил письмо руководителям медучреждений, в котором говорится о необходимости изучать побочные эффекты от ковидной вакцины.