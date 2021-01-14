Алтайский Росздравнадзор обязал медиков искать побочные эффекты вакцины от ковида

Медицинские организации, которые проводят вакцинацию жителей Алтайского края от коронавируса, должны расследовать случаи побочных проявлений.
Для анализа данных медикам рекомендуют мониторить раздел «Дневник самонаблюдения» регистра вакцинированных от COVID-19.
При обнаружении «серьезных нежелательных реакций», отсутствии терапевтического эффекта препарата или в случае госпитализации пациента после вакцинации, сведения обязательно должны передаваться в Росздравнадзор.
Причем если учреждение не будет предоставлять эту информацию или отправит данные слишком поздно, за это может грозить штраф.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса.
В Алтайском крае вакцину от ковида ставят всем желающим, но пока только в Барнауле, Рубцовске и Бийске.
До конца февраля в край должны поступить 94 000 доз вакцины Спутник V. В ближайшее время планируется начать вакцинацию во всем регионе, будет участвовать 92 медицинские организации, сообщали в краевом минздраве.