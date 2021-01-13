Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян, сказал он на совещании с правительством, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил главе государства, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

«Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.

Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы, пишет РБК.

«Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с 18 января: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее».

В обозримой перспективе Владимир Путин расскажет о принятом решении относительно вакцинации от ковида, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.